Europese leiders geven VK twee opties voor uitstel brexit; May stemt in

Als het Britse parlement het echtscheidingsakkoord volgende week goedkeurt, wordt de brexit uitgesteld tot 22 mei. Daarmee zou het VK de Europese Unie verlaten hebben wanneer een dag later de verkiezingen voor het Europees Parlement van start gaan.

Geraakt het akkoord niet goedgekeurd, dan wordt de artikel 50-procedure verlengd tot 12 april. Londen moet tegen dan laten weten of het alsnog aan de Europese verkiezingen deelneemt. Doet het dat niet, dan wordt 12 april de dag waarop de door niemand gewenst 'no deal'-brexit een feit is.

Nemen de Britten wel deel aan de Europese verkiezingen, dan is de EU bereid een veel langer uitstel van de lopende procedure toe te staan, zodat het VK het over een andere boeg kan gooien.