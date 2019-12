In de Australische staat New South Wales zijn twee vermiste personen dood teruggevonden. Dat meldt de minister-president van de staat, Gladys Berejiklian, op een persconferentie. Daarmee is de dodentol bij de bosbranden in het land opgelopen tot twaalf.

'De politie heeft vandaag bevestigd dat twee vermiste personen zijn overleden in Cobargo (in het zuidoosten van New South Wales op ruim 500 kilometer van Sydney). Een derde persoon is nog vermist, ten westen van Narooma, en we maken ons zorgen over zijn veiligheid', verklaarde Berejiklian.

Bij een ander incident is een brandweerman om het leven gekomen toen een vuurtornado een brandweerwagen van 12 ton optilde. Het incident deed zich voor in Albury in het zuiden van de staat New South Wales, waar de omstandigheden 'verschrikkelijk' waren. Dat meldt het hoofd van de landelijke brandweer (RFS) van NSW, Shane Fitzsimmons. 'De vuurtornado resulteerde in cyclonische winden die de 12 ton zware brandweerwagen de lucht in tilden en het dak er vanaf rukten', verklaart hij. Een 28-jarige brandweerman, Samuel McPaul, kwam om en drie van zijn collega's zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De brand in de buurt van Albury, dat op 550 kilometer ten zuidwesten van Sydney ligt, is nog niet onder controle.

Er gelden dinsdag waarschuwingen voor een gebied van 150 kilometer langs de kustlijn ten zuiden van Sydney. In de loop van de dag worden weer hoge temperaturen en veel wind verwacht. In de staat Victoria zitten duizenden mensen vast nadat de stad Mallacoota omringd werd door bosbranden. Zo'n 4.000 mensen vluchtten dinsdag naar de stranden toen er sintels in de stad neerdwarrelden. 'Mallacoota wordt aangevallen, het is er pikdonker', verklaarde het hoofd van de hulpdiensten van Victoria, Andrew Crisp.

De premier van Victoria Daniel Andrews heeft de federale regering gevraagd om het leger in te zetten. Hij vraagt helikopters en schepen om levensmiddelen te brengen en mensen te evacueren als dat nodig zou zijn. In de staat is op acht plaatsen de noodtoestand uitgeroepen.

Volgens Andrews zijn in zijn staat ook nog eens vier mensen vermist. De bosbranden woeden nu al sinds oktober in het zuidoosten van Australië. Meer dan 3,4 miljoen hectaren bossen zijn al in de vlammen opgegaan en duizend huizen zijn verwoest.