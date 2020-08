Het vierdaagse congres van de Amerikaanse Democraten moet vanaf maandag de partij verenigen rond één doel: president Donald Trump verslaan op 3 november.

Dit jaar geen ballonnenregen en uitzinnig publiek. De Democratische partijconventie vindt vanaf maandag grotendeels virtueel plaats. De meeste gasten, onder wie de vierduizend gedelegeerden, blijven thuis en volgen de conventie online. Zelfs presidentskandidaat Joe Biden moet verstek geven: vanwege zijn 77-jarige leeftijd valt hij in een corona-risicogroep. Ook voorname sprekers zoals Bernie Sanders en de Obama's verzorgen hun toespraak vanop afstand. De Republikeinse en Democratische partijconventies zijn doorgaans het moment waarop de presidentsverkiezing formeel uit de startblokken schiet. Tijdens de feestelijke politieke hoogmis hijsen de partijen hun beider kandidaten op het schild voor de laatste rechte lijn naar de stembusslag, op 3 november. Oorspronkelijk was het plan het partijcongres te houden in een nieuw congrescentrum in de stad Milwaukee, in de belangrijke battleground state Wisconsin. Vijftigduizend bezoekers werden er verwacht. Maar Milwaukee ligt er nu verlaten bij vanwege het coronavirus dat verder blijft razen in de Verenigde Staten. Dit jaar mikt de Democratische partij op primetime-evenementen voor het tv-publiek. Sterren zoals Billie Eilish en John Legend moeten de talloze politieke speeches van kleppers zoals Hillary en Bill Clinton aan elkaar rijgen. Heel wat kandidaten die het in de voorverkiezing opnamen tegen Biden, onder wie Pete Buttigieg en Amy Klobuchar, brengen allicht een eenmakende boodschap. Camera's die de partij installeerde in kleine zaaltjes her en der in Amerika moeten voor sfeer zorgen. Want dat is het thema van de conventie: 'Uniting America'. Tom Perez, de voorzitter van de Democratische Partij, zei in een interview met The New York Times dat het verenigen van het land het belangrijkste thema wordt. 'De Amerikaanse bevolking wil leiderschap dat verbindt, wil competentie. Mensen zijn de verdeelpolitiek zat. Dit is een conventie voor iedereen, niet enkel mensen die vorige keer Democratisch hebben gestemd.' Ook de gematigde Republikein John Kasich, tegenstander van zijn partijgenoot president Donald Trump, zal de Democratische conventie toespreken. Biden aanvaardt de nominatie op donderdag, zijn running mate, de 55-jarige Kamala Harris, woensdag. Beiden houden toespraken vanuit een conventiecentrum in een andere stad. De Democraten maken er dan ook een punt van de coronamaatregelen strikt na te leven. Het eerste gezamenlijke optreden van Biden en zijn kandidaat-vicepresident Harris eerder deze week was ook al een gelegenheid in mineur. Zo waren er enkel journalisten bij. Het gebruikelijke uitbundige publiek moest noodgedwongen thuisblijven. Tijdens de conventie wordt de presidentskandidaat van de partij officieel aangeduid door zo'n vierduizend gedelegeerden, of kiesmannen, van de staten. Bij de voorverkiezingen haalde Biden al 2.687 kiesmannen binnen, ruim meer dan de benodigde 1.991. Maar dat betekent niet dat de kiesmannen die zich achter senatoren Bernie Sanders of Elizabeth Warren schaarden geen invloed meer hebben. Zo hebben de aanhangers van Sanders, net als Warren presidentskandidaat in de voorverkiezingen, beloofd dat ze niet zullen instemmen met het kiesprogramma als er geen staatsziekenfonds in staat. Om die linkervleugel van de partij te paaien schuift Biden naar links op. Zo is ook zijn uiteindelijke klimaatplan veel ambitieuzer dan wat hij beloofde tijdens de voorverkiezingen. Op die manier moet het programma historisch progressief worden. Harris, als eerste kandidaat-vicepresident met Afro-Amerikaanse en Indo-Amerikaanse achtergrond, moet jongeren en minderheden aantrekken. Ook vrouwen zijn belangrijk voor Biden.Maar de Democraten willen nu ook weer niet té vooruitstrevend overkomen. Zo krijgt het onder progressieve Amerikanen populaire congreslid Alexandria Ocasio-Cortez maar één minuut voor haar speech. Haar fans in de linkervleugel van de partij zijn er niet gelukkig om. Maar Bernie Sanders kreeg al acht minuten toebedeeld. De Democraten willen president Trump geen aanleiding geven om de partij als een bende radicale communisten af te schilderen. Ocasio-Cortez uitte haar ongenoegen in een korte tweet, en daar blijft het allicht bij. De hele partij verenigt zich achter één doel: Trump verslaan. En dat doel lijkt steeds meer haalbaar. Trump heeft inmiddels een achterstand van gemiddeld acht procent in de peilingen. In 2016 stelden de peilingen dan wel een winst voor Hillary Clinton voorop, maar haar voorsprong op Trump van vijf procent was kleiner dan de groter wordende afstand van Biden. De Republikeinen hadden hun conventie gepland in de stad Jacksonville in Florida. Maar die staat is momenteel het epicentrum van de corona-epidemie in de VS. Daarom besliste Trump voor een mini-conventie in Charlotte, die plaatsvindt van 24 tot 27 augustus. Het eerste debat tussen Trump en Biden vindt plaats op 29 september.