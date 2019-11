Democraten brengen Republikeinen zware klap toe in Virginia

Onrust bij de Republikeinse partij: in de Amerikaanse staat Virginia zijn ze bij de tussentijdse verkiezingen hun meerderheid verloren in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De gouverneur in de staat is al Democratisch, wat betekent dat de partij voor het eerst in dertig jaar alle touwtjes in handen heeft in de traditioneel Republikeinse staat.

Amerikaans president Donald Trump.