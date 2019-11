Volgens Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden die het impeachmentonderzoek tegen Donald Trump leidt, zijn de feiten die de huidige president gepleegd heeft veel erger dan die van oud-president Richard Nixon.

Richard Nixon kwam in 1974 in opspraak in verband met het Watergateschandaal. De Republikein nam zelf ontslag vooraleer het Huis een aanklacht had gestemd. Tegen die tijd was hij de steun van zo goed als alle leden van het Congres - Democraten én Republikeinen - kwijtgeraakt.

'Wat hier is gebeurd, is veel ernstiger dan een inbraak van een derde partij op een hoofdkwartier van een democratische campagne, we hebben het (...) over het bevriezen van militaire hulp aan een bondgenoot: het gaat veel verder wat Nixon deed', verklaarde Schiff op het einde van een lange reeks hoorzittingen in het Congres.