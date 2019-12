De Conventie van Genève: wat is dat?

Gaat het in de politiek of de media over vluchtelingen, dan wordt al snel "de Conventie van Genève" er bij gesleurd. Maar, is dat wel altijd correct? Wat staat er nu eigenlijk écht in die Conventie? Of... wat staat er niet in? En waarom lijkt er altijd zoveel discussie over te zijn? In deze video gaat prof migratierecht Ellen Desmet dieper in op dit verdrag dat in 1951 werd afgesloten.