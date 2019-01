'De Brextremisten zijn nostalgisch door een oeverloze mythologisering van de Britse geschiedenis'

Hoe erg is het als het VK eind maart zonder parachute uit de EU valt? Gek genoeg is lang niet iedereen bang voor de pijnlijke gevolgen van een chaotische aftocht. Sommigen kijken er zelfs naar uit. Nou zou je wel gek zijn de Britse hang naar zelfkastijding te onderschatten. Maar hoe bestand is de moderne Brit, grootbracht met wifi en Deliveroo, tegen de ontberingen van Geen Akkoord?

...