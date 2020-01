Voor de vijftigste maal verzamelen politici, economische actoren en ngo's zich in Davos voor het Wereld Economisch Forum met slechts één woord op de lippen: klimaat.

In aanloop naar de jaarlijkse bijeenkomst publiceerde het forum zijn rapport over de mondiale risico's, dat voor het eerst door het milieu wordt gedomineerd.

De klimaatverandering houdt volgens het rapport 'op lange termijn het belangrijkste risico voor de wereld'.

België wil van het Forum gebruik maken om 'te informeren en debateren over de grote lopende werven zoals de Europese Green Deal', is op het kabinet van premier Sophie Wilmès te horen. 'België steun de Europese Commissie' en haar plan heeft tot doel om tegen 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent van de wereld te maken. 'Het is daarom balangrijk om hierover van gedachten te wisselen met de economische actoren', luidt het nog.

Meer inspraak

Jonge klimaatactivisten, onder wie Greta Thunberg, eisen ondertussen om jongeren meer inspraak te geven bij de strijd tegen klimaatverandering.

De politiek heeft de ervaring, maar de jonge mensen hebben de ideeën en de energie, zo verklaarde de Zambiaanse activiste Natasha Mwansa dinsdag tijdens een panelgesprek tussen verschillende jonge actievoerders. Jongeren moeten volgens haar dan ook meer betrokken worden bij het beleid. Ze riep de deelnemers aan het forum ook op tot werkelijke actie. 'Wat telt, is wat we thuis doen. We zullen niet altijd in Davos zijn.'

Thunberg benadrukte dat ook de wetenschap een belangrijkere plaats moet innemen in het klimaatbeleid. 'De wetenschap en de stem van de jonge generatie staan niet centraal in het debat. Dat zou wel het geval moeten zijn', verklaarde de 17-jarige Zweedse. 'We moeten deze crisis behandelen met de ernst die het verdient: als een crisis.'

Op basis van rapporten van het internationale VN-klimaatpanel IPCC riep ze ook op tot extra daadkracht. 'Het klimaat en het milieu zijn vandaag actuele onderwerpen', verklaarde ze, 'maar in de praktijk is er nog niets gedaan. De CO2-uitstoot is niet afgenomen', aldus nog Thunberg. 'Er moet nog veel meer gebeuren. Dit is slechts het begin.'

