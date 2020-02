In het hotel H10 Costa Adeje Palace hotel op Tenerife zitten 118 Belgen in quarantaine. De lockdown kwam er doordat een Italiaanse toerist die in het hotel verbleef, vermoedelijk besmet is met het virus.

Het aantal Belgische reizigers dat vastzit in het "H10 Costa Adeje Palace hotel" in Tenerife is opgelopen tot honderdachttien. Woensdagochtend maakte touroperator TUI bekend dat ze 110 Belgische klanten hadden in het hotel dat onder quarantaine was geplaatst nadat is vastgesteld dat er een Italiaanse arts verbleef die met het nieuwe coronavirus is besmet. Intussen is ook duidelijk geworden dat de vrouw van de Italiaanse arts eveneens besmet is met het virus. Naast de 110 Belgische reizigers van TUI, kwamen er in de loop van dinsdag nog zes klanten van touroperator Corendon bij en ook touroperator Sunweb meldt aan Belga dat ze twee Belgen en vijf Nederlanders in hotel hebben. Dat maakt in totaal 118 Belgen via touroperatoren.

Volgens Sunweb-woordvoerder Tim Van den Bergh heeft zowel de leiding van Sunweb in Rotterdam als de reisleiding op Tenerife zelf contact gehad met de in quarantaine gestrande reizigers in het hotel. "Ze stellen het naar de omstandigheden goed en kunnen zowel hun maaltijden in het restaurant van het hotel gebruiken als wel een beroep doen op room service voor hun maaltijden", zegt Van den Bergh.

De toeristen mogen het hotel niet verlaten van de Spaanse autoriteiten, maar volgens Van den Bergh is het niet zeker hoe lang de quarantaine zal duren. "Er circuleren geruchten van twee weken, maar officieel hebben we daar van de Spanjaarden nog geen bevestiging van gekregen", aldus de woordvoerder van Sunweb. Die zegt dat wie alsnog naar het hotel in Tenerife wilde afreizen, nu de keuze krijgt van een omboeking naar een andere bestemming of kosteloze annulering van de reis. "We zullen ook de zes of zeven klanten die de voorbije week zijn teruggekeerd uit Tenerife via e-mail verwittigen en hen de raad geven om de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid te raadplegen en op te volgen, zodat ze een huisarts raadplegen wanneer ze symptomen van ziekte zouden vertonen", aldus nog Tim Van den Bergh.

Touroperator TUI liet dinsdagavond weten dat alle klanten die de komende twee weken naar het hotel "H10 Costa Adeje Palace" op Tenerife zouden willen afreizen, de mogelijkheid krijgen om van hotel en/of bestemming te veranderen. Ze worden hierover door TUI gecontacteerd. Hetzelfde geldt voor de klanten van Corendon. Ook deze touroperator gaf te kennen dat ze de reizigers die de voorbije week uit Tenerife terugkeerden op de hoogte zullen brengen van de medische en sanitaire aanbevelingen in verband met ziektesymptomen door een eventuele coronabesmetting.

Italiaanse gevallen lopen op tot 283, eerste gevallen in Toscane en Sicilië

In Italië blijft het aantal besmettingen hoog oplopen. Het zijn er ondertussen al 283, 54 meer dan maandagavond. Dat zegt Angelo Borrelli, hoofd van de Italiaanse Civiele Bescherming.

Voor de eerste keer zijn er ook in Toscane (twee) en in Zuid-Tirol en Sicilië (één in elke regio) bevestigd. Een van de twee gevallen in Toscane is een toerist in Firenze. Het virus blijft wel geconcentreerd in de noordelijke regio's Lombardije (212 gevallen), Veneto (38), Emila-Romagna (23) en Piemonte (3).

In de balans zijn ook de zeven patiënten inbegrepen die intussen overleden zijn, en de ene patiënt in Rome die herstelde van het virus.

In Oostenrijk en Kroatië werden ook al besmettingen gemeld.

Premier wijst naar ziekenhuis

Volgens de Italiaanse eerste minister Giuseppe Conte is het 'niet helemaal gepaste' beheer van een ziekenhuis de reden van de snelle verspreiding van het coronavirus in het noorden van het Italië.

'Het is duidelijk dat er een haard is en dat het van daar is dat het virus zich verspreid heeft', aldus Conte op tv-zender Rai Uno. 'We weten nu dat er in een ziekenhuis de aanbevolen voorzorgsmaatregelen in dergelijke gevallen niet helemaal zijn toegepast, en dat heeft zeker bijgedragen aan de verspreiding.'

De belangrijkste haard in het noorden van Italië is geïdentificeerd in Codogno, op 60 km ten zuiden van Milaan. Het is uit dat dorp van 15.000 mensen dat vorige week woensdag een 38-jarige man werd gehospitaliseerd. Hij wordt beschouwd als de eerste patiënt, die geleid heeft tot een groot aantal besmettingen in Lombardije. Volgens plaatselijke media besmette hij zijn zwangere vrouw, andere naasten, maar ook verschillende artsen die hem onderzochten en verplegers. Die laatsten zouden op hun beurt veel mensen besmet hebben.

Lombardije is het zwaarst getroffen, met 172 op 229 gevallen in heel Italië. In het land zijn al zeven mensen overleden aan het nieuwe coronavirus.

Top voor gemeenschappelijke aanpak

Om de besmettingen onder controle te krijgen en een gecoördineerde aanpak van het virus in Noord-Italië te bespreken, heeft Italië dinsdag een ontmoeting gepland met ministers van verschillende landen.

Op de top zouden ministers van Volksgezondheid van Oostenrijk, Frankrijk, Slovenië, Zwitserland, maar ook Duitsland en Kroatië aanwezig zijn. Dat heeft het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid meegedeeld.

Italië telt ondertussen zeven mensen die overleden zijn aan het virus en meer dan 220 besmettingen. De situatie veroorzaakt bezorgdheid in de rest van Europa en er wordt gesproken over mogelijke grenscontroles in Italië om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Italië denkt niet dat een verbod op vrij verkeer van personen en goederen de juiste oplossing is.

Zondagavond heeft Oostenrijk nog korte tijd treinverkeer vanuit Italië tegengehouden nadat er twee vermoedelijke gevallen op een trein van Venetië naar München waren ontdekt. Uiteindelijk testten de twee mensen negatief op het coronavirus.

Woensdag staat, ook in Rome, een vergadering gepland van Europese vertegenwoordigers, samen met vertegenwoordigers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding. Ook de Europese commissaris voor Volksgezondheid, Stella Kyriakides, zal die vergadering bijwonen.

Drie nieuwe doden in Iran

Buiten Europa is Iran een van de grote hotspots van het virus geworden. Dinsdag zijn daar nog eens drie mensen omgekomen door het coronavirus. Dat brengt de balans in het land op vijftien, meldt het officiële persbureau Irna. Daarmee zijn in Iran, na China, het meeste doden gevallen door het coronavirus. In China zijn al bijna 2.600 mensen omgekomen. Ook de Iraanse onderminister van Gezondheid Iraj Harirchi testte dinsdag positief op het virus. Dat meldde een woordvoerder van zijn departement dinsdag in een gesprek met de staatstelevisie.

Twee van de drie laatste overlijdens in Iran waren oudere vrouwen uit de centraalgelegen provincie Markazi, de derde kwam uit Alborz, in het noorden van het land.

Volgens Kianush Jahanpur, de woordvoerder van de Iraanse ministerie van Gezondheid, zouden er nu in Iran 95 personen positief getest op het virus. Dat zijn er 34 meer dan maandag.

Ondertussen zijn er in Irak vier nieuwe dragers van het virus geïdentificeerd, meldt de Iraakse ministerie van Gezondheid. Deze zijn leden van eenzelfde familie, die net terugkwam uit Iran, een buurland van Irak. Ze zijn in quarantaine geplaatst in provincie Kirkoek, ten noorden van Bagdad.

Maandag kondigde Irak het eerste geval aan in het land: een Iraanse godsdienststudent. De twintiger werd onmiddellijk in quarantaine geplaatst in de sjiitische heilige stad Najaf, 200 km ten zuiden van Bagdad.

In Najaf zullen de scholen en universiteiten sluiten "gedurende tien dagen", zeiden de autoriteiten. Examens van het eerste semester waren al geschrapt om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Ook in buurlanden Bahrein en Koewait zijn er mensen besmet met het coronavirus.

Verschillende landgrenzen werden gesloten en het luchtverkeer tussen de Arabische Golflanden is sterk verstoord.

Luchtvervuiling boven grote Chinese steden fors gedaald

Het coronavirus zorgde ondertussen ook voor een gezonde bijkomstigheid. Omdat verschillende grote industriesteden, zoals de miljoenenstad Wuhan in Hubei, in lockdown zitten, is de luchtvervuiling met 30 tot soms wel 50 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

. Het verkeer ligt er nagenoeg stil en de industriële productie staat al weken op een laag pitje. Daardoor is de luchtvervuiling boven de grote Chinese steden gevoelig gedaald, meldt BIRA, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie.

De Sentinel-5 Precursor-satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, en meer bepaald de zogenaamde Tropomi-sensor (Tropospheric Monitoring Instrument, red.) aan boord van die satelliet, meet een daling van 30 tot 50 procent in de uitstoot van stikstofdioxide in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het BIRA werkte destijds mee aan de ontwikkeling van de software voor data-analyse van Tropomi.

Dat de vervuiling in de periode rond Chinees Nieuwjaar begin februari afneemt is gebruikelijk, maar nu begon die daling al veel vroeger dan normaal en houdt ze ook langer aan. In de week na de Chinese nieuwjaarsvakantie waren de gemiddelde niveau's ruim 30 procent lager dan vorig jaar, op het laagste punt gaat het om een daling met 50 procent ten opzichte van 2019. Dat geldt trouwens niet alleen voor Wuhan. Ook in bijvoorbeeld de miljoenensteden Shanghai en Nanjing ligt de vervuiling een pak lager dan normaal en eigenlijk is de impact zichtbaar boven heel China, aldus het BIRA.

Opnames 'Mission Impossible' tijdelijk onderbroken

In Venetië wordt momenteel de nieuwste 'Mission Impossible'-film opgenomen, maar ook die opnames werden nu tijdelijk onderbroken door het coronavirus.

Volgens de websites The Wrap en People zouden scènes uit de zevende film gedurende drie weken worden opgenomen in Venetië. 'Als voorzorgsmaatregel voor de veiligheid en het welzijn van onze acteurs en de ploeg (...) wijzigen we het productieprogramma voor onze drie weken opnames in Venetië', zei een woordvoerder van Paramount Pictures in een verklaring.

Hij verduidelijkte dat Tom Cruise nog niet vertrokken was naar Italië en dat de leden van de filmploeg groen licht gekregen hadden om terug naar huis te keren.

De release van de film is gepland op 23 juli volgend jaar. De verspreiding van het coronavirus heeft in Italië al tot de afgelasting van meerdere evenementen geleid. Onder meer het carnaval van Venetië, de modeweek in Milaan en voetbalwedstrijden konden niet plaatsvinden.

