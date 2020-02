Het aantal met het coronavirus besmette gevallen in Italië neemt toe. Tot vanmiddag hebben in totaal 200 mensen positief getest, de grootste uitbraak buiten Azië. Zeven mensen zijn overleden. Waarom wordt Italië plots zo hard getroffen?

Zeven mensen zijn in Italië aan het nieuwe coronavirus gestorven. Meer dan zesentwintig patiënten liggen op intensieve zorg. Vooral Lombardije is getroffen, maar er zijn ook gevallen in de regio's Veneto, Emilia-Romagna, Piëmont en Lazio.

Bijzonder scherpe maatregelen zijn uitgevaardigd om een verspreiding in deze economische sterke regio's tegen te houden. De zwaarst getroffen steden worden afgesloten: niemand mag er in of uit. Het betreft de provincie Lodi (Lombardije), waar ongeveer 50.000 mensen leven, en de stad Vo in Veneto, met ongeveer 3.000 inwoners.

'Het doel is de gezondheid van de Italiaanse bevolking te beschermen', zei premier Giuseppe Conte zondag na crisisberaad. Eerst zullen veiligheidstroepen de regio's afsluiten. 'Indien nodig zullen dat ook de strijdkrachten zijn.' Wie de versperringen tracht te omzeilen, riskeert strafrechtelijk vervolgd te worden.

Daarnaast werden het carnaval en alle sportevenementen van Venetië afgelast. Musea en scholen moeten in de hele regio Veneto dicht blijven tot 1 maart, zo maakte de president van de regio, Luca Zaia, zondag bekend.

De Oostenrijkse autoriteiten hebben zondagavond twee Italiaanse treinen urenlang tegengehouden bij de Brennerpas uit angst dat twee mensen aan boord besmet zouden zijn met het nieuwe coronavirus. Het ging om twee Duitse vrouwen die koortsig waren, maar uiteindelijk werden ze negatief getest op het virus. Daarop mochten de treinen hun weg vervolgen.

De Belgische FOD Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië ondertussen aangepast en roept Belgen die naar Italië willen reizen op om de instructies van de lokale autoriteiten goed te volgen.

Op zoek naar patiënt nul

Een zorgwekkend element in deze specifieke uitbraak in Noord-Italië is dat de eerste drager van het virus, de zogenaamde 'patiënt nul', nog steeds niet gevonden is. Dat is van cruciaal belang om de uitbraak verder in te dijken en het verloop ervan te voorspellen. Een bijkomend probleem is dat patiënt nul niet noodzakelijk symptomen van de ziekte vertoont.

Aanvankelijk dacht men dat een 38-jarige man uit Codogno, in de provindi Lodi in Lombardije, patiënt nul was. De man, een werknemer van Unilever, werd ziek nadat hij gedineerd had met een collega die recent in China was geweest, maar die laatste bleek na tests nooit met het virus besmet te zijn geweest.

Virologen moeten nu in een andere richting gaan zoeken. De 38-jarige man nam recent deel aan enkele loopevenementen. Een persoon die met hem meeliep is ook ziek geworden. Drie andere gevallen in Lombardije zijn terug te leiden tot een bar in Codogno, die uitgebaat wordt door de vader van de man die meeliep met de 38-jarige man.

Ook is de patiënt nul voor de uitbraak in de stad Vo in de regio Veneto tot nog toe niet gevonden.

De allereerste gevallen van covid-19 in Italië in januari waren dan weer wel perfect te verklaren. Een besmet Chinees koppel uit Wuhan arriveerde op 23 januari in het land. Ze werden behandeld in een ziekenhuis in Rome en de groep die hen vergezelde werd in quarantaine gezet. Een derde geval in Rome was een man die het virus in China had opgelopen.

Europees agentschap: besmettingsriscio 'laag tot matig'

Een team van het Europese Centrum voor Ziektepreventie- en Bestrijding (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie trekt morgen naar Italië om de autoriteiten daar bij te staan. Het ECDC schat het risico op een verdere besmetting in Europa voorlopig 'laag tot matig' in. De waarschijnlijkheid van verdere besmettingen in de Europese Unie, de eurozone en Groot-Brittannië is klein, maar kan niet worden uitgesloten door de vele onzekere factoren, zegt ECDC in een risicobeoordeling.

Door de aanwezigheid van het virus in verscheidene landen buiten Europa is het nu meer waarschijnlijk dat reizigers uit andere landen dan China het virus naar Europa brengen, aldus ECDC. De directrice van het agentschap, Andrea Ammon, zegt dat de komende dagen een toename verwacht wordt in Italië en mogelijk in andere delen van de EU.

Dodentol in Iran loopt op tot 12, eerste besmettingen in Bahrein en Koeweit

Samen met Italië is Iran een ander land buiten Azië dat moeite heeft om het virus onder controle te houden. In Iran zijn ondertussen al 12 mensen gestorven door het besmettelijke virus. Een opvallend hoog sterftepercentage, aangezien het aantal besmette gevallen volgens de autoriteiten slechts 47 mensen is.

In Bahrein en Koeweit zijn dan weer de eerste besmettingen geregistreerd. In Bahrein gaat het om één besmetting, een inwoner van Bahrein die het virus heeft opgelopen in Iran. In Koeweit zijn drie mensen besmet, die eveneens in Iran waren geweest.

Buurland Irak heeft op verzoek van Koeweit een grensovergang gesloten om verdere verspreiding tegen te gaan. Zondag sloten buurlanden de grenzen met Iran al, om te voorkomen dat mensen besmet met het coronavirus vanuit Iran zouden vertrekken.

Bahrein en Koeweit grenzen niet direct aan Iran, maar Koeweit heeft ondertussen wel de vluchten van en naar Iran opgeschort en zijn havens gesloten voor schepen die uit het land komen.

Quarantainemaatregelen in Wuhan dan toch niet versoepeld

Maandagnamiddag (plaatselijke tijd) meldden de provinciale autoriteiten van Hubei, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus in China, op hun website dat mensen die niet in Wuhan wonen en vastzaten in de stad vanwege de quarantainemaatregelen, voor het eerst sinds 23 januari Wuhan mochten verlaten. Het bericht werd enkele uren later weer verwijderd, met de boodschap dat verkeersleiders het bericht hadden gepost zonder de toestemming van de autoriteiten.

Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners, is sinds 23 januari afgesloten om verspreiding van het virus tegen te gaan. In andere delen van China worden de versoepelingen wel doorgevoerd.

Het aantal besmettingen met het coronavirus steeg zondag met 409 tot ruim 77.000. 150 mensen overleden zondag, het hoogste aantal in een etmaal sinds de start van de uitbraak. Het totale dodental staat op 2.592.

China stelt voor het eerst in 35 jaar parlementszitting uit

De jaarlijkse parlementszitting in China wordt voor het eerst in 35 jaar uitgesteld. De jaarlijkse zitting duurt tien dagen en zou op 5 maart van start gaan. Sinds 1985 vond de zitting altijd op die datum plaats. De regering vindt het belangrijker om zich te focussen op het bestrijden van het nieuwe coronavirus dan op de zitting.

Tijdens het congres, waarbij ongeveer 6.000 parlementsleden en medewerkers uit heel het land samenkomen, geeft de regering onder meer informatie over de economische toestand in het land. Wanneer de parlementszitting wel zal doorgaan is nog niet bekend.

Zevende dode in Zuid-Korea

Buiten China heeft Zuid-Korea het grootste aantal geïnfecteerden met covid-19 ter wereld. Het aantal doden is er gestegen naar zeven. In het land zijn nog eens 161 mensen besmet met het virus. In totaal zijn 763 ziektegevallen vastgesteld in het Oost-Aziatische land.

De meeste nieuwe gevallen (129) zijn gelinkt aan een religieuze beweging in Daegu, de vierde stad van het land. De burgemeester van die metropool heeft eerder de 2,5 miljoen inwoners opgeroepen binnen te blijven.

President Moon Jae-in kondigde zondag aan dat code rood van kracht gaat. De regering heeft de schoolvakanties met een week verlengd en is van plan strakker toezicht te houden op het monitoren van mensen die vanuit China het land binnenkomen.

