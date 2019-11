Peking heeft William Klein, de interim-chargé d'affaires op de Amerikaanse ambassade, op het matje geroepen en gedreigd met represailles, enkele uren nadat ook de Amerikaanse Senaat een wetsvoorstel over Hongkong gestemd heeft. In het wetsvoorstel spreekt het Amerikaanse parlement zijn steun uit voor de betogers in Hongkong, waar al sinds juni actie gevoerd wordt tegen de bemoeienissen uit China.

De Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken, Ma Zhaoxu, wil de Amerikaanse diplomaat 'een plechtig protest' overbrengen en 'zich verzetten tegen' de tekst, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in een kort persbericht. Volgens Geng Shuang, de woordvoerder van het ministerie, is de tekst een 'flagrante' inmenging in China's eigen zaken. Volgens Geng stelt de tekst 'criminele motieven voor als het najagen van mensenrechten en democratie'.

Hij beschuldigde Washington ervan een 'verborgen politieke agenda' te hebben om China en Hongkong te destabiliseren. De Chinezen willen dat er maatregelen genomen worden om te vermijden dat dit voorstel in een wet gegoten wordt. Na het Huis van Afgevaardigden keurde ook de Amerikaanse Senaat dinsdag unaniem een wetsvoorstel goed waarmee de manifestanten in Hongkong gesteund worden. Het is echter onduidelijk of ook president Donald Trump zich achter het voorstel zal scharen. De demarche van het Huis en de Senaat komt er op een gevoelig moment in de handelsbesprekingen tussen Washington en Peking en zet nog meer druk op de relaties tussen beide landen.

De wet voorziet sancties tegen Chinese ambtenaren 'die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van fundamentele vrijheden' in de stad. Daarnaast komt er een jaarlijkse evaluatie om te bekijken of Hongkong voldoende autonoom is van Peking om zijn speciale status te behouden voor handel met de Verenigde Staten.