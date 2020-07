De Britse en Europese brexitonderhandelaars starten vanaf maandag een zoveelste ronde in de brexitonderhandelingen. Beide partijen lijken nog altijd mijlenver uit elkaar te staan, en dat terwijl de tijd dringt.

Eind december verlaat het Verenigd Koninkrijk de douane-unie en de eenheidsmarkt, zonder akkoord loert de harde brexit nog maar eens om de hoek.

De Europese leiders en de Britse premier Boris Johnson spraken midden juni af om een versnelling hoger te schakelen in de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Groot-Brittannië. Dat werd stilaan tijd, want eind december verlaat het Verenigd Koninkrijk de interne markt en de douane-unie. Bij gebrek aan een deal, dreigen er dan vanaf begin volgend jaar opnieuw importtarieven van toepassing te worden op de handelsstromen tussen beide zijden van het Kanaal.

Bitter weinig resultaat

De vierde formele ronde van de gesprekken, die begin juli afliep, leverde echter opnieuw bitter weinig op. 'Er blijven ernstige meningsverschillen bestaan', verklaarde EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier na afloop van de gesprekken in Brussel.

Concreet blokkeren de onderhandelingen al maanden op een handvol hardnekkige obstakels: de toegang van Europese vissers tot Britse wateren en vice versa, garanties van Groot-Brittannië over eerlijke concurrentie met Europese bedrijven - het zogenaamde 'gelijke speelveld' of 'level playing field' - en een mechanisme voor geschillenbeslechting, mogelijk via het Europees Hof van Justitie, zijn daarvan de belangrijkste.

Constant informeel contact

De onderhandelaars stonden de voorbije weken bijna constant informeel met elkaar in contact in zogenaamde 'gespecialiseerde comités', maar maandag start een nieuwe formele onderhandelingsronde, in Londen dit keer. Michel Barnier en zijn Britse tegenhanger David Frost starten maandagavond met een diner.

Een blik op de agenda leert dat de zowat 250 man sterke onderhandelingsteams vanaf dinsdag in verschillende thematische sessies onder meer visserij, het gelijke speelveld en de geschillenbeslechting zullen aankaarten, maar dat ook energie, handel in goederen, transport en de verdere deelname aan Europese programma's op tafel liggen. Donderdagmiddag loopt de vijfde gespreksronde af met een plenaire sessie.

Intussen stelt Europees Raadsvoorzitter Charles Michel de lidstaten een brexitfonds van 5 miljard euro voor om de 'onvoorziene gevolgen van de brexit' te helpen opvangen. Het geld zou voornamelijk naar de zwaarst getroffen sectoren en EU-landen - waaronder dus ook België - moeten gaan. De Europese Commissie heeft Europese bedrijven al aangespoord de plannen voor een eventuele harde brexit opnieuw van onder het stof te halen.

