Broer van Saoedische prins Al-Waleed bin Talal vrijgelaten

Dat zeggen zijn familieleden zaterdag, op het moment dat Riyad internationaal onder druk staat vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi.

Prins Al-Waleed bin Talal belandde zelf in de cel in november 2017, tijdens een grote 'anticorruptiecampagne' in november 2017. Hij kwam wel al vrij na drie maanden. De vrijlating van zijn broer, prins Khalid bin Talal, van wie de arrestatie nooit is bekendgemaakt, werd gemeld door zeker drie naasten via Twitter. Ze deelden foto's van hem terwijl hij zijn zoon omhelsde.

De overheid wou geen commentaar kwijt zaterdag op de vrijlating. De Wall Street Journal meldde dat de prins elf maanden in de cel zat omdat hij kritiek had op de zuivering van november 2017. Niet alleen zijn broer werd toen opgepakt, maar ook tientallen andere prinsen en verantwoordelijken. Ze werden opgesloten in het luxehotel Ritz-Carlton in Riyad.

Net als met prins Al-Waleed bin Talal sloten de autoriteiten vervolgens financiële 'overeenkomsten' met de meeste andere gevangenen met het oog op hun vrijlating. Er werd toen gesproken van een anticorruptiecampagne, maar volgens critici van kroonprins Mohammed bin Salman ging het eerder om een poging om potentiële rivalen van hem uit te schakelen en de macht te consolideren.

De Saoedische regering staat onder internationale druk vanwege de zaak-Khashoggi. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschuldigde vrijdag nog de 'hoogste niveaus' binnen de regering ervan achter de moord te zitten. Volgens de Wall Street Journal probeert de regering daarom op 'binnenlands vlak' zich te verzekeren van de steun van het koningshuis om de crisis te bezweren.