Harold Evans, het monstre sacré van de Britse journalistiek, is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vrouw Tina Brown donderdag bekendgemaakt. Als hoofdredacteur van The Sunday Times drukte Evans een grote stempel op de Britse pers in de naoorlogse periode.

Evans stierf woensdag in New York aan hartfalen. De Britse minister van Cultuur Oliver Dowden prees hem als een 'gigant van onderzoeksjournalistiek'.

Afkomstig uit een bescheiden familie in Manchester, in het noorden van Engeland, begon Harold Evans zijn carrière bij de plaatselijke krant, de Manchester Evening News.

Van 1967 tot 1981 was hij hoofdredacteur van The Sunday Times en speelde hij een sleutelrol bij het uitbrengen van het softenon-schandaal, een medicijn dat aan zwangere vrouwen werd gegeven en dat geboorteafwijkingen veroorzaakte.

Onder zijn leiding onthulde de Sunday News ook dat de Britse spion Kim Philby een dubbelagent was in dienst van de Sovjet-Unie.

In 1981 ging hij naar The Times maar hij bleef daar slechts een jaar want hij kreeg al gauw ruzie met de eigenaar, krantenmagnaat Rupert Murdoch. Hij verweet Murdoch een schoothondje te zijn van de toenmalige premier Margaret Thatcher. Evans omschreef journalistiek als zijn 'passie' en vatte zijn visie op het beroep als volgt samen: 'Als je probeert de waarheid te achterhalen dan moet je verder durven gaan dan voor de hand liggende stereotypen en clichés'.

Nadat hij wegging bij de Times verhuisde Evans naar de Verenigde Staten, waar hij les gaf en directeur werd van de uitgeverij Random House.

