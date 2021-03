In een vluchtelingenkamp in Bangladesh is maandag een grote brand uitgebroken. In het kamp verblijven honderdduizenden Rohingya-moslims die Myanmar ontvlucht zijn.

De vlammen ontstonden in de namiddag in een deel van het kamp en verspreidden zich snel, zei Mohammad Shamsud Douza, plaatsvervangend hoofd van de bevoegde regeringscommissie.

De brandweer zou drie uur in de weer geweest zijn om het vuur onder controle te krijgen. Naar verluidt wonen 150.000 mensen in de getroffen delen van het kamp. Momenteel zijn er nog geen slachtoffers gemeld. Volgens Douza zal de schade pas duidelijk zijn als de brand volledig geblust is.

Op beelden en video's die via sociale media werden gedeeld, zijn wolken zwarte rook te zien, en mensen die massaal vluchtten naar de hoofdweg. Volgens Mohammad Noor, een leider van de Rohingya-gemeenschap in de kampen, blijkt uit beelden dat er zeker drie dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Er zijn echter nog geen overlijdens bevestigd.

Bangladesh heeft sinds 2017 meer dan een miljoen Rohingya-moslims opgevangen in overvolle kampen. Ze trokken weg uit Myanmar, omdat ze daar door de boeddhistische meerderheid worden vervolgd. (Belga)

