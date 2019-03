Boeing heeft verbetering van anti-overtreksysteem MCAS klaar

Boeing zou de verbetering van de 'anti-stall' zaterdag voorstellen aan de drie Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen (American Airlines, SouthWest en United) die klant zijn van dit toestel, en aan hun piloten.

De voorstelling is in de stad Renton, in de staat Washington, gepland, waar de 737 MAX gemonteerd wordt. De aanpassing moet nog worden goedgekeurd door het federale luchtvaartbestuur FAA (Federal Aviation Administration), een van de autoriteiten die het vliegtuig aan de grond hielden na twee ongevallen in vijf maanden tijd.