In de afgelopen vier jaar zijn in de Filipijnen bijna 8.000 verdachten gedood in de oorlog tegen illegale drugs. Dat blijkt uit cijfers van de Filipijnse politie.

Tijdens 9.000 politieoperaties in september en oktober zijn 119 verdachten gedood, aldus Camilo Cascolan, hoofd van de politie, in een verslag over zijn eerste 60 dagen in functie. Die cijfers brengen de totale dodentol sinds 2016 naar 7.987. Meer dan 1,29 miljoen drugshandelaars en verslaafden gaven zich over.

De politie voerde tussen juli 2016 en oktober dit jaar in totaal 234.036 undercoveroperaties en raids uit. Daarbij zijn 357.069 verdachten opgepakt. Cascolan wil dat de operaties nog worden versterkt. Mensenrechtengroeperingen bekritiseerden de oorlog tegen drugs voor vermoedelijk misbruik en de hoge dodentol. Volgens hen kunnen er zelfs drie keer meer slachtoffers zijn gemaakt dan het officiële aantal, door mensen die het recht in eigen handen nemen of door huurmoordenaars.

De Filipijnse president Rodrigo Duterte zei vorige maand dat hij de verantwoordelijkheid opneemt voor de doden tijdens de campagne tegen drugs. 'Je kan me voor alles verantwoordelijk houden, voor elke dood die gebeurde in de uitvoering van de oorlog tegen drugs', aldus Duterte in een televisietoespraak op 19 oktober. 'Als je gedood wordt, is dat omdat drugs me woedend maakt. Als dat is wat ik zeg, breng me naar de rechtbank om opgesloten te worden. Ik heb er geen probleem mee. Als ik mijn land dien door naar de cel te gaan, met plezier.'

