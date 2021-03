Biden verdubbelt doelstelling: 200 miljoen vaccinaties in eerste 100 dagen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn doelstelling voor de vaccinatiecampagne verdubbeld. In zijn eerste honderd dagen als president wil hij tweehonderd miljoen vaccins toedienen. Dat is een ambitieus, maar haalbaar doel, zei Biden donderdag op zijn eerste officiële persconferentie in het Witte Huis.