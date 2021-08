De regering heeft het licht op groen gezet voor de inzet van drie transportvliegtuigen van Defensie voor een evacuatiemissie in Afghanistan. Dat bevestigt het kabinet van premier Alexander De Croo aan Belga.

Concreet gaat het om één A400 M-transportvliegtuig en twee C-130's. Meer details over de operatie volgen later nog in een persbericht van Defensie, valt te horen in regeringskringen. De beslissing werd maandag genomen door het kernkabinet, op voorstel van de premier.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) liet eerder op de dag weten dat Defensie bereid was om drie transporttoestellen, een Falcon7X en een deel van het NEO-detachement dat Europese onderdanen uit crisisgebieden evacueert, in te zetten in Kaboel. Duizenden mensen proberen er momenteel Afghanistan te ontvluchten vanop de internationale luchthaven Hamid Karzai nu de radicaal-islamitische taliban er de macht hebben overgenomen. Buitenlandse Zaken kreeg de afgelopen 24 uur al tientallen vragen van Belgen die problemen ondervinden in Afghanistan.

Verschillende andere westerse landen hebben al beslist om militaire middelen in te zetten voor de evacuatie uit de Afghaanse hoofdstad. Het gaat om de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het vliegverkeer verloopt er echter erg moeizaam door de grote menigte die zich heeft verzameld op de start- en landingsbanen van de luchthaven. (Belga)

