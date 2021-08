Uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers in België zullen op dit moment niet gedwongen teruggestuurd worden naar hun land. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gezegd aan VRT NWS.

In ons land geldt geen algemene terugkeerstop, dat is ook niet nodig zegt Mahdi. 'Bij de individuele beoordeling bij ieder dossier blijkt vandaag de dag wel dat de situatie in Afghanistan verschrikkelijk is en dat je niemand op een degelijke manier kunt terugsturen.'

Mahdi stuurde vorige week nog een brief naar de Europese Commissie waarin hij met een aantal Europese collega's ervoor pleitte om de mogelijkheid te behouden om zij 'die geen echte bescherming nodig hebben' terug te sturen. Gedwongen repatriëringen moeten mogelijk blijven, stelde Mahdi.

Maar de situatie in Afghanistan is nu zo verschrikkelijk dat het duidelijk is dat Afghaanse vluchtelingen op dit moment niet teruggestuurd kunnen worden naar hun land, stelt Mahdi vast. 'We moeten ervoor zorgen dat iedereen die vlucht voor oorlog en vervolging opgevangen wordt en bescherming kan vinden, daar waar hij of zij terechtkomt.'

Mahdi wil het echter geen terugkeerstop noemen. 'Het is gewoon een beslissing om niemand terug te sturen naar een regio waar het onveilig is. Dat is niet enkel een beslissing van vandaag, dat is een beslissing die België al decennia neemt.'

