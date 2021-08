Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS) gaat de beoordeling over subsidiaire bescherming voor Afghanen voorlopig opschorten. Dat bevestigt CGVS-topman Dirk Van den Bulck aan Knack.

Het CGVS gaat voorlopig geen beslissingen meer nemen over subsidiaire bescherming voor Afghanen. Het betekent niet dat de behandeling van verzoeken en gehoren worden stopgezet. In de eerste plaats zal er nog steeds nagegaan worden of de verzoeker in kwestie recht heeft op een vluchtelingenstatus. Maar vervolgens wordt steeds onderzocht of er subsidiaire bescherming mogelijk is - die dient om mensen te beschermen tegen oorlogsgeweld.

'We kunnen momenteel moeilijk inschatten hoe de situatie in Afghanistan de komende weken zal evolueren. Het kan oplaaien of gaan liggen', aldus CGVS-topman Dirk Van den Bulck. 'Het betekent niet dat uitwijzingen de facto onmogelijk worden. Wiens asielaanvraag twee weken geleden al dan niet na beroep werd afgekeurd, kan in principe het land worden uitgezet - tenzij er een nieuw verzoek met bijkomende relevante elementen wordt ingediend. Dat is echter de verantwoordelijkheid van Dienst Vreemdelingenzaken en staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V).'

Mahdi gaf deze ochtend reeds te kennen dat er voorlopig geen uitwijzingen meer komen. 'Bij de individuele beoordeling bij ieder dossier blijkt vandaag de dag wel dat de situatie in Afghanistan verschrikkelijk is en dat je niemand op een degelijke manier kunt terugsturen', klonk het op Radio 1. Om een algemeen moratorium gaat het echter niet, benadrukte de staatssecretaris.

