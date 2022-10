Australië erkent niet langer Jeruzalem als hoofdstad van Israël

Australië heeft beslist om niet langer West-Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. De centrumlinkse regering van premier Anthony Albanese komt zo terug op een beslissing van de voorgaande, conservatieve regering van Scott Morrison.

‘De kwestie van het definitieve statuut van Israël moet opgelost worden in het kader van vredesonderhandelingen tussen Israël en het Palestijnse volk’, aldus minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong in een persbericht. De regering heeft het voorgaande standpunt dat lang aangehouden werd volgens de minister herbevestigd. ‘Dit draait de erkenning van West-Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de Morrison-regering terug.’

Canberra blijft pleiten voor een tweestatenoplossing met internationaal erkende grenzen. De Australische ambassade blijft gewoon in Tel Aviv, ‘waar ze altijd geweest is’, klinkt het nog.

Australië had in 2018 West-Jeruzalem erkend als hoofdstad. Het land ging daarbij het engagement aan om een toekomstige Palestijnse staat te erkennen met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, eens een duurzame tweestatenoplossing overeengekomen is.

Jeruzalem is een van de heikele kwesties in het langdurige conflict tussen Israëli’s en Palestijnen. Israël veroverde in 1967 het oostelijke deel van de stad tijdens de Zesdaagse Oorlog. De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als de potentiële hoofdstad van een onafhankelijk land. Eind 2017 hadden de Verenigde Staten onder ex-president Donald Trump Jeruzalem erkend als hoofdstad. De Amerikaanse ambassade is nu gevestigd in de stad.