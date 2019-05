Assange veroordeeld tot 50 weken cel in Londen

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is woensdag in Londen veroordeeld tot 50 weken cel omdat hij zich niet aan de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling heeft gehouden, toen hij in juni 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in de Britse hoofdstad vluchtte.