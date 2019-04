De knieval van Ecuador: was de arrestatie van Assange pasmunt voor een lening van het IMF?

Ernesto Rodriguez Amari Journalist en politicoloog

Zeven jaar lang gaf Ecuador Julian Assange asiel in zijn ambassade in Londen. Vorige donderdag mocht de Britse politie de voortvluchtige stichter van WikiLeaks dan plots toch arresteren. Volgens de officiële verklaring van Ecuador had de klokkenluider contractbreuk gepleegd. Maar er spelen andere redenen, zo leert Knack uit een rondvraag bij zes prominente politici. 'Ik ben zo ontgoocheld in mijn land.'