Artsen Zonder Grenzen mag vluchtelingen niet meer helpen op Nauru

Dat meldt de ngo. Het piepkleine Nauru, de kleinste eilandstaat ter wereld, ligt geregeld zwaar onder vuur voor de slechte levensomstandigheden van vluchtelingen, inclusief kinderen, op het eiland. Australië heeft een opvangcentrum voor vluchtelingen in Nauru.

'De regering van Nauru heeft Artsen Zonder Grenzen laten weten dat ze niet langer onze diensten nodig heeft en heeft gevraagd om de werkzaamheden binnen de 24 uur stop te zetten', zegt een woordvoerder van Artsen Zonder Grenzen in een persbericht dat zaterdagavond uitgestuurd werd. De vluchtelingen en migranten die op Nauru verblijven hebben al maar een beperkte toegang tot zorg. De medische diensten worden overstelpt omdat velen psychische problemen hebben.

NGO's kaarten al jaren het strenge Australische migratiebeleid aan. Sinds 2013 stuurt het land alle boten met vluchtelingen die het land proberen te bereiken terug naar open water, richting Indonesië. De asielaanvragen van andere bootvluchtelingen worden uiteindelijk behandeld in opvangcentra op verschillende kleine eilanden in de ruime regio. De vluchtelingen komen vaak uit Afghanistan, Sri Lanka en het Midden-Oosten.

Artsen Zonder Grenzen zegt nog 'extreem bezorgd' te zijn over de gevolgen van de beslissing van Nauru voor de gezondheid van de patiënten. De ngo roept Nauru op hen hun werk te laten doen. AzG is sinds eind 2017 actief op het eiland.

Bijna duizend migranten, onder wie een honderdtal kinderen, verblijven momenteel in een van de kampen op Nauru, op een bevolking van 11.000 inwoners. Er is al langer sprake van misbruik en mishandeling van de mensen in die kampen.