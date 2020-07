Amerikaanse Republikeinen hebben maandag een nieuw wetsvoorstel ingediend rond een hulppakket van ongeveer 1000 miljard dollar naar aanleiding van de coronacrisis.

'Het Amerikaanse volk heeft meer hulp nodig', verklaarde meerderheidsleider Mitch McConnell. De steun moet echter zowel 'alomvattend' als 'zorgvuldig afgestemd' zijn, aangezien het land 'met één voet in de pandemie staat en met één voet in het herstel', aldus McConnell nog.

In het plan is onder meer opgenomen dat bijna elke Amerikaanse volwassene een eenmalig bedrag van 1200 dollar krijgt, verklaarde Senator Chuck Grassley.

Verder zouden werklozen niet langer een wekelijkse betaling van 600 dollar krijgen. Dat wordt vervangen door een betaling van 70 procent van hun laatste loon. Volgens de Republikeinen moedigen voordelen voor werklozen mensen niet aan om een job te zoeken, maar net om thuis te blijven.

Zo'n 1,4 miljoen mensen hebben al een aanvraag ingediend voor de nieuwe voordelen. Dat toont aan dat de crisis nog niet gedaan is.

In sommige staten zijn de heropeningen teruggedraaid om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Staten en lokale regeringen hebben hun eigen vergoedingen voor werklozen en op sommige plaatsen geldt een uithuiszettingverbod. De

Democraten pleiten voor een pakket van 3000 miljard dollar en willen dat het bedrag van 600 voor werklozen behouden blijft. Maar dat is volgens de Republikeinen te duur. In maart keurde het Amerikaanse Congres al een stimuleringspakket goed van in totaal bijna 3000 miljard dollar.

