De Amerikaanse regering heeft klacht ingediend tegen Texas vanwege de abortuswetgeving in die staat, zo heeft minister van Justitie Merrick Garland donderdag op een persconferentie bekendgemaakt.

Volgens de bewindsman gaat die strenge wetgeving 'vanuit het oogpunt van de jurisprudentie van het Hooggerechtshof duidelijk tegen de grondwet' in.

Vrouwen in Texas mogen sinds vorige week hun zwangerschap na zes weken niet meer laten beëindigen en iedereen kan een vrouw of abortuskliniek aanklagen als die de wet overtreedt. Wie aanklaagt krijgt een bonus van 10.000 dollar bij een veroordeling.

