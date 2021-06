Het Huis stemde daar woensdag mee in om dergelijk orgaan op te richten. Slechts twee Republikeinen stemden samen met de Democraten voor het voorstel.

De Republikeinen menen dat er door het gerecht en het parlement al genoeg onderzoek gevoerd is naar de aanval. Ze beschuldigen de Democraten ervan niet op zoek te willen gaan naar onbevooroordeelde informatie, maar wel een partijpolitieke agenda na te streven.

Enkel de Republikeinen Liz Cheney en Adam Kinzinger stemden mee voor de oprichting van de commissie, aldus CNN. De twee zijn fervente critici van ex-president Donald Trump en behoorden tot de 35 Republikeinen in het Huis die eerder al hadden gestemd voor de oprichting van een onafhankelijke commissie. Die commissie werd in mei echter geblokkeerd door de Republikeinen in de Senaat.

De Democraten beslisten daarop zo'n commissie op te richten in het Huis, waar ze een ruime meerderheid hebben. Die zal bestaan uit dertien leden. Het is nog niet duidelijk of er ook Republikeinse leden in zullen zetelen.

Aanhangers van Donald Trump bestormden op 6 januari het Capitool, waar in het Congres de verkiezingsresultaten van november werden gevalideerd. Trump en heel wat Republikeinen hebben steeds ontkend dat Trump zelf achter de bestorming zat, maar de gewelddaden volgden wel op een ophitsende toespraak van Trump waarin hij voor de zoveelste keer herhaalde dat de Democraten de verkiezing van hem gestolen hadden.

Er werd een impeachmentprocedure tegen Trump opgestart, maar uiteindelijk werd de toenmalige president door de Republikeinen in de Senaat vrijgesproken. Bij de bestorming kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een agent.

Voorzitter van het Huis Nancy Pelosi zei woensdag dat 6 januari 'een van de donkerste dagen' van de Amerikaanse geschiedenis was. De onderzoekscommissie moet een diepgaand onderoek voeren naar de achtergrond van het incident, zodat dergelijke acties nooit meer zullen plaatsvinden.

Het Witte Huis steunt het optreden van de Democraten. Woordvoerster Jen Psaki zei dat Pelosi, die een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van het project, 'op gepaste wijze' gehandeld heeft nadat een eerder voorstel tot de oprichting van een commissie was afgewezen.

