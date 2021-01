De Amerikaanse president Donald Trump kan in de komende uren de eerste worden die voor een tweede keer een 'impeachment' oploopt. Hieronder een mogelijke tijdlijn, op basis van nieuwszender CNN.

Het Huis komt om 15.00 uur Belgische tijd weer bijeen om ongeveer een uur te debatteren over de regels omtrent het ene artikel van impeachement. (Daarover had de Commissie over de Regels het reeds gehad).

Dan is er een stemming over die regels. Gezien de protocollen in verband met corona kan dit een tijd duren, maar de stemming zou volgens CNN 'in het begin van de namiddag' (plaatselijke tijd, voor België zes uur bijtellen) plaatsvinden.

Dan volgt een debat over het artikel zelf. Het is de bedoeling het staatshoofd aan te klagen voor 'aanzetten tot opstand'. De uiteindelijke stemming zou dan tussen 21.00 en 22.00 uur Belgische tijd beginnen. Er bestaat bijna geen twijfel over dat het daadwerkelijk tot een aanklacht komt. Zowel CNN als de conservatieve concurrent Fox News denken dat vijf Republikeinen met de Democraten zullen meestemmen.

De stemverhouding omtrent de resolutie inzake het 25ste amendement op de grondwet was 223 voor en 205 tegen. Het Huis telt 435 zetels. De Democraten hebben er 222, de Republikeinen 211 terwijl twee zetels onbezet zijn.

Wanneer het dossier naar de Senaat verhuist, om daar een proces te voeren, is nog onduidelijk. Normaal - dus zonder afzetting na schuldig te zijn bevonden - blijft Trump tot volgende week woensdag in functie als 45ste president van de Verenigde Staten.

