Tot voor kort nog een trouwe bondgenoot van president Donald Trump in het Congres, staat de fractieleider van de Republikeinen achter het initiatief van de Democraten om het Republikeinse staatshoofd een tweede keer in beschuldiging te stellen ("impeachment), zo heeft de conservatieve zender Fox News woensdag gemeld.

In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een artikel voor impeachment van Trump ingediend, met name voor het 'aanzetten tot opstand'. Wellicht wordt het impeachment gestemd en verhuist het dossier naar de Senaat die dan een proces voert. Volgens Fox News zullen vijf leden van de Grand Old Party (GOP) met de Democraten meestemmen, de concurrerende nieuwszender CNN heeft het over 'meerdere' Republikeinen. Nog volgens Fox staat Mitch McConnell, als fractieleider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat en als één van de machtigste mannen in het Congres, achter het Democratisch inititatief. Hij zou 'het hebben gehad' met Trump en 'woedend' zijn op de president.

Vorige week nam McConnell ook al afstand van Trump toen hij in de zitting waarin het Congres de verkiezingsuitsag onderzocht en uiteindelijk bekrachtigde, zei dat die uitslag correct was. Daarmee ging hij lijnrecht in tegen de president die bleef volhouden dat de verkiezingen op grote schaal vervalst waren en dat hij de winnaar was. De Republikeinen hebben nog steeds de meerderheid in de Senaat want de twee in Georgia verkozen Democratische senatoren hebben de eed nog niet afgelegd. Om Trump schuldig te bevinden en af zetten, is in de Senaat een tweederde meerderheid nodig. Enkele Republikeinen hebben al aangekondigd voor een schudigverklaring te zullen stemmen. CNN meldde van leden van de GOP te hebben vernomen dat er zeker 67 stemmen zullen zijn voor een schuldigverklaring indien McConnell daarachter staat.

