Verscheidene vooraanstaande Republikeinse volksvertegenwoordigers zullen er op woensdag voor stemmen om Trump af te zetten.

Verscheidene Republikeinse leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden traden op dinsdag de tweede poging van de Democraten bij om president Donald Trump af te zetten.

De vooraanstaande volksvertegenwoordigers houden Trump verantwoordelijk voor de dodelijke bestorming van het Capitool vorige week. Het Huis stemt op woensdag een door de Democraten ingediende inbeschuldigingstelling van Trump voor het aanzetten tot geweld.

Liz Cheney, derde in de rangorde van Republikeinen in het Huis, en John Katko, voorzitter van de veiligheidscommissie, uitten allebei strenge veroordelingen van de president. Ook Adam Kinzinger, een criticus van de president, zal ervoor stemmen Trump af te zetten.

'De president van de Verenigde Staten riep deze meute bijeen en stak het vuur van deze aanval aan', aldus Cheney in een mededeling. 'Nooit is er een groter verraad geweest door de president van zijn ambt en zijn eed de grondwet te beschermen.'

Volgens bronnen van de Washington Post zou tenminste een tiental Republikeinen hun steun uitspreken voor het voorstel van Democraten bij een stemming op woensdag.

Naar verluidt zou ook Republikeins kopstuk Mitch McConnell tevreden zijn met de nieuwe impeachmentpoging van de Democraten, bericht de New York Times. Volgens de krant zou McConnell naasten gezegd hebben dat die het makkelijker zou maken Trump uit de partij te zuiveren. McConnell zou zijn collega's ook niet expliciet vragen tegen te stemmen.

