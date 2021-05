De Verenigde Staten willen samenwerking met Rusland om de wereld veiliger te maken. Maar als Moskou zich 'agressief' gedraagt, zullen de Amerikanen wel reageren. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gezegd.

Blinken ontmoet zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov voor het eerst tijdens een bijeenkomst in de marge van de Arctische Raad in het IJslandse Reykjavik. 'Onze visie is dat als de leiders van Rusland en de Verenigde Staten samen kunnen werken, de wereld veiliger zal zijn', zei Blinken. Lavrov toonde zich op zijn beurt bereid over alles te praten, 'op voorwaarde dat de discussie eerlijk verloopt en op basis van wederzijds respect'.

Woensdagavond raakte ook bekend dat Washington dan toch geen sancties zal nemen tegen Nord Stream 2, een gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland. De regering-Biden besliste om het hoofdbedrijf in het project, Nord Stream AG, en zijn directeur te sparen. De Amerikanen willen bondgenoot Duitsland niet tegen zich in het harnas jagen.

