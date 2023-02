Alexander De Croo: ‘Verdediging buitengrenzen is meer dan discussie over hekkens’

Premier Alexander De Croo heeft donderdag voor aanvang van een Europese top in Brussel gepleit voor een betere verdediging van de Europese buitengrenzen om de instroom aan migranten te beperken. Dat “gaat over een stuk meer dan enkel een discussie over hekkens”, zo beklemtoonde hij.

“We moeten onze grenzen beter verdedigen en dat gaat niet enkel over fysieke infrastructuur. Dat gaat ook over ontradingscampagnes, dat gaat ook over ervoor zorgen dat de grens voldoende beveiligd wordt. Het gaat over een stuk meer dan enkel een discussie over hekkens”, antwoordde de premier op een vraag of de regering verdeeld is in dit debat. België behoort in de Europese Unie alvast niet tot de groep van lidstaten die openlijk pleit om de bouw van muren of hekkens te financieren met geld uit de Europese begroting. Het thema, dat al jaren af en toe de kop opsteekt, is opnieuw op de voorgrond getreden, onder meer onder impuls van landen als Oostenrijk en Griekenland.

“Het lijkt niet logisch dat de EU technologie of drones of bewakingsapparatuur wil financieren, maar geen hekkens. Als we praten over een geïntegreerde aanpak van grensbeheer, dan zouden hekken in het financiële pakket moeten zitten”, zo kloeg de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, die onderstreepte dat Athene hekken optrekt, “met of zonder Europees geld”.

De Europese Commissie heeft tot dusver een Europese financiering van muren of hekkens aan de buitengrenzen afgewezen. Landen als Duitsland en Luxemburg zijn er ook uitdrukkelijk tegen gekant. “Het zou een schande zijn, wanneer er in Europa een muur zou worden gebouwd met de Europese sterren erop”, foeterde de Luxemburgse premier Xavier Bettel.

Met de forse toename van de migratiestromen sinds het einde van de coronacrisis staat de migratiekwestie opnieuw bovenaan de Europese agenda. De ontwerpconclusies focussen op maatregelen om de buitengrenzen beter te bewaken, om de samenwerking met derde landen op te schroeven om de instroom te beperken en om het terugkeerbeleid voor mensen zonder recht op bescherming doeltreffender te maken.

Als bestemmingsland hamert België echter ook op solidariteit in crisissituaties en respect voor de interne spelregels, met name voor de Dublinregels die bepalen welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. “Als we willen dat de Schengenzone blijft bestaan (…), dan moeten we ervoor zorgen dat er een betere verdeling is en dat men niet zomaar doorreist en allemaal in België en Nederland terechtkomt. Dat is niet houdbaar”, zei De Croo.