Een naaste adviseur van de Russische president Vladimir Poetin, Joeri Oesjakov, heeft dinsdag gezegd dat de betrekkingen tussen Moskou en Washington in het slop geraakt zijn. Volgens Oesjakov zou de ontmoeting tussen de president Poetin en Amerikaanse president Joe Biden, woensdag in het Zwitserse Genève, dat euvel deels kunnen verhelpen.

'De Russisch-Amerikaanse relaties bevinden zich momenteel in een impasse, de situatie is bijna kritiek. Er moet iets gebeuren', heeft Oesjakov gesteld tijdens een persbriefing.

Hij is president Poetins adviseur voor buitenlandse zaken. President Poetin en president Biden ontmoeten elkaar woensdag, na de NAVO-top, in Genève om de opeenstapeling van geschillen tussen de geopolitieke rivalen aan te roeren. Ze zullen ook de beschuldigingen van cyberaanvallen, de schendingen van de mensenrechten en de militaire spanningen bespreken. 'Ik bekijk deze ontmoeting met een realistisch, maar zwak optimisme. Het is een eerste ontmoeting in moeilijke omstandigheden', aldus Oesjakov.

Hij heeft evenwel voor ogen dat de Russische en Amerikaanse ambassadeurs, die het voorbije jaar door spanningen en sancties naar hun respectievelijke landen teruggeroepen werden, kunnen terugkeren naar hun posten, als de ontmoeting een goede afloop kent. 'Het zou een groot succes zijn als de ambassadeurs opnieuw aan het werk zouden gaan', heeft Oesjakov benadrukt.

De diplomaat preciseerde nog dat de staatshoofden het volgens het programma zullen hebben over vragen omtrent de strategische stabiliteit, de informatieveiligheid, de oorlog tegen cybercriminaliteit, het klimaat, het Noordpoolgebied en verschillende regionale conflicten, zoals in Syrië, Libië, Iran, Afghanistan, Oekraïne en Noord-Korea. Volgens Oesjakov zal elk staatshoofd na de besprekingen een aparte persconferentie geven.

