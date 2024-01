‘2024: een jaar vol cruciale verkiezingen’

Niet alleen in België staan er belangrijke verkiezingen op stapel tijdens het jaar 2024. Het wordt een jaar met belangrijke verkiezingen in de hele wereld, schrijft prof. Herman Matthijs, die uitlegt wat er op het spel staat.

België

In eigen land trekt het kiezersvolk op 9 juni naar de stembus voor een nieuwe Kamer en de deelstaatparlementen. Een aantal cruciale vragen zullen dan moeten worden beantwoord:

Welke mogelijkheden zijn er om het tienjarig bestuur van de Zweedse coalitie in Vlaanderen op te volgen?

Komt het Vlaams Belang mee aan de macht in Vlaanderen?

Gaat de PTB meebesturen in de Brusselse en/of Waalse regering?

Komt er op federaal vlak een doorstart van Vivaldi, al dan niet aangevuld met Les Engagés?

Komt de N-VA federaal terug aan de macht, en dan met wie?

Na de federale en regionale verkiezingen volgen nog op 13 oktober de verkiezingen voor de provincie-, de gemeente- en de districtsraden. De kans is meer dan reëel dat er tussen juni en oktober niets gebeurt met de regeringsformaties.

Europese Unie

Op 9 juni en de dagen daarvoor gaan de 27 landen van de Europese Unie naar de stembus voor een nieuw Europees Parlement. De vraag is of de socialisten de christendemocraten zullen voorbijsteken als grootste fractie in het halfrond aan de Wiertzstraat?

De vraag is ook of de conservatieve ECR-fractie en de nationalistische ID-fractie over de huidige derde fractie, de liberalen, zullen springen. De kans is erg groot.

De EU-staats- en regeringsleiders zullen zich ook mogen buigen over een nieuwe Europese Commissie, de plaats van de voorzitter en de opvolging van Charles Michel. Maar ook de functie van de Secretaris-generaal bij de NAVO en de Raad van Europa zijn in 2024 in te vullen.

Andere Europese verkiezingen

Ook in de rest van Europa vinden er in 2024 veel verkiezingen plaats: lokale verkiezingen in Groot-Brittannië op 2 mei, drie deelstaatverkiezingen in Duitsland met Thüringen, Saksen en Brandenburg in de maand september. In beide landen staat de nationale regeringen er niet al te best voor.

In onze andere buurlanden is het de vraag of Nederland snel aan een nieuwe regering geraakt? Ook in Frankrijk is het voor President Emmanuel Macron verder behelpen zonder een meerderheid in het parlement.

Oostenrijk houdt parlementsverkiezingen, in IJsland en Finland moet een president worden gekozen en de Spaanse minderheidsregering dient rekening te houden met de twee regionale verkiezingen, in Baskenland en Galicië.

Azië

Een van de belangrijkste verkiezingen in 2024 gaat op 13 januari in Taiwan door. Gezien de internationale spanning over dit eiland wordt het uitkijken naar de Chinese reactie op die democratische uitslag. Want de Verenigde Staten kennen qua steun meer prioriteit toe aan Taiwan en Israël dan aan Oekraïne.

Ook in andere belangrijke Aziatische landen zijn er verkiezingen in 2024: Pakistan, Indonesië en India. Wat India betreft is het de vraag of Narendra Modi zijn bewind in de grootste democratie ter wereld kan verderzetten. Laten we ook niet vergeten dat India het vijfde grootste bbp (bruto binnenlands product) ter wereld heeft. Ongetwijfeld is dit een land waar men veel meer handelsrelaties mee moet opstarten.

Amerika

Alle ogen zijn natuurlijk gericht op de VS-presidentsverkiezingen, maar ook voor het Huis van Afgevaardigden, deels de Senaat en deels de staten wordt op 5 november 2024 gekozen. Het lijkt een heruitgave te worden van de Biden-Trump-editie uit 2020. De vraag is: wie wint het Witte Huis? En heeft de winnaar een meerderheid in het Congres? Gezien het feit dat de Verenigde Staten het grootste bbp ter wereld heben, met de dollar de belangrijkste munt bezitten en militair dominerend zijn, gaan de gevolgen van de uitslag immens zijn.

Elders in Amerika zijn er in Canada drie provinciale verkiezingen (British Colombia, New Brunswick en Saskatchewan). De Canadese minderheidsregering van de liberaal Justin Trudeau moet die zien te overleven.

Rusland

De gemakkelijkste verkiezingen gaan die van 17 maart zijn. Poetin zal zichzelf opvolgen als Russisch president. De vraag is alleen hoe groot de overwinning gaat geprogrammeerd worden door het Kremlin?

Conclusie

Niet alleen bij ons, maar ook in de rest van Europa en de wijde wereld is 2024 een belangrijk verkiezingsjaar. Een aantal van deze verkiezingen zullen zeker leiden tot belangrijke wijzigingen in het beleid. Dus lang niet alleen de verkiezingen die in België worden gehouden zullen een invloed hebben op ons.