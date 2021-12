De Vlaamse Energieleverancier vraagt het faillissement aan. Dat bericht VRT NWS maandag. Het bedrijf, actief sinds 2019, verkoopt groene stroom en gas aan zowat 70.000 gezinnen en bedrijven.

De Vlaamse Energieleverancier koopt zijn stroom en gas op de kortetermijnmarkt, maar kan dat door de hoge energieprijzen van de voorbije maanden financieel niet langer aan. De groothandelsprijzen voor elektriciteit en gas zijn de laatste maanden meer dan verdrievoudigd. 'De extreme energieprijzen die we nu meemaken, waren niet te voorzien', zegt Lenaerts, die verwijst naar 'atypische en uitzonderlijke prijsevoluties' in de markt. 'De uitdagingen om de wintermaanden te overbruggen, zijn daardoor helaas te groot geworden voor de Vlaamse Energieleverancier. We hebben daarom de erg moeilijke beslissing moeten nemen om onze activiteiten stop te zetten en de boeken neer te leggen.'

Volgens de CEO is er aan de beslissing 'uitgebreid overleg' voorafgegaan met de energieregulator VREG, de netbeheerder Fluvius 'en de private sector' om een faillissement te vermijden. 'Dit is dan ook een beslissing die niet lichtzinnig genomen werd, maar de recente prijsontwikkelingen lieten geen andere keuze.' De Vlaamse Energieleverancier was actief sinds 2019 en belevert momenteel zowat 70.000 gezinnen en bedrijven met groene stroom en gas. Het bedrijf geldt als een prijsvechter.

Klanten van het bedrijf hoeven zich geen zorgen te maken, benadrukt Lenaerts. 'Je zal op geen enkel moment zonder stroom of gas komen te zitten. De levering wordt automatisch overgedragen naar de netbeheerder Fluvius die optreedt als noodleverancier. Dit is een tijdelijke oplossing en klanten wordt gevraagd om een overstap te maken naar een andere energieleverancier in Vlaanderen.'

Ook Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), verzekert dat 'niemand in het donker of in de kou komt te zitten', zo is te horen op haar kabinet, omdat Fluvius zal optreden als noodleverancier. 'Er is dus leveringszekerheid', wordt benadrukt. 'In de eerste plaats zou een dergelijk faillissement erg slecht nieuws zijn voor de klanten. Daarom dat we prioritair voor oplossingen moeten zorgen voor hen. Fluvius en VREG zijn dan ook gevraagd de nodige voorbereidingen te treffen voor het geval dat de rechtbank morgen/dinsdag beslist tot het faillissement van een leverancier.'

Als de ondernemingsrechtbank ook daadwerkelijk beslist om het faillissement uit te spreken, wordt een curator aangeduid. Klanten kunnen zich dan eventueel als schuldeiser melden in een poging om een deel van hun voorschot terug te krijgen.

