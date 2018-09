CO2-uitstoot auto's: europarlementsleden scherpen voorstel Commissie aan

De Europese Commissie stelde voor om de uitstoot tegen 2025 te verminderen met 15 procent en met 30 procent tegen 2030. De europarlementariërs gaven in Straatsburg aan voor respectievelijk 20 en 45 procent te willen gaan. Er werd wel zeer verdeeld gestemd.

De voorbije weken werd er onderhandeld tussen conservatieven en een alliantie van linkse partijen, liberalen en ecologisten over de reducties. De ene groep was beducht voor de economische belangen van autobouwers, de andere eiste meer ambitieuze doelstellingen. De vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe personenwagens en lichte bestelwagens zou er in theorie voor zorgen dat de EU haar beloftes nakomt die ze voor het klimaatakkoord van Parijs heeft gemaakt. Zo wil ze de uitstoot in het algemeen terugdringen met 40 procent tegen 2030, vergeleken met de uitstoot in 1990.

De stemming in plenaire zitting zou begin oktober moeten plaatsvinden. Nadien staan onderhandelingen tussen de lidstaten en de Europese Commissie op het programma. 'De inzet is niet alleen om de planeet en de gezondheid van onze medeburgers te beschermen, maar ook om onze industrie om te vormen, voor ze internationaal volledig achterophinkt', zei Karima Delli, voorzitster van de transportcommissie van het Europees Parlement.