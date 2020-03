De lerarenorganisatie Oproep voor een democratische school (Ovds) lanceert een petitie 'Ambitie én sociale gelijkheid voor ons onderwijs'. De petitie wordt ondersteund door een honderdtal personaliteiten uit de Vlaamse en Franstalige onderwijswereld.

Zowel in de Vlaamse als de Franse Gemeenschap hebben onze regeringen de educatieve ambities die de sociale, ecologische, technologische en culturele uitdagingen met zich meebrengen, nog steeds niet volledig begrepen. De school is echter bepalend voor het democratische karakter van een samenleving.

Zij moet de leerlingen dus niet 'aanpassen' aan de maatschappij of de economie, maar hen de instrumenten aanreiken om een maatschappij te bedenken en collectief op te bouwen die niet gebaseerd is op ongelijkheid en concurrentie. Wie zal beslissen wat er morgen komt? Een paar specialisten? Economische grootmachten? Of alle burgers? Daar gaat het om.

Daarom verwerpen wij, ondergetekenden, zowel een terugval op een ongelijke en selectieve school in naam van 'uitmuntendheid' als ambities die beperkt blijven tot 'basisvaardigheden' of toegang tot de arbeidsmarkt. De petitie vraagt onder andere:

De wereld begrijpen in al zijn dimensies. Men kan niet tevreden zijn met een paar basisprincipes of een nauwe specialisatie. Daarom moeten alle leerlingen zowel een degelijke 'klassieke' opleiding als een polytechnische opleiding genieten om de wereld in al zijn dimensies - historisch, wetenschappelijk, technologisch, economisch, sociaal, filosofisch enzovoort - te begrijpen en deze kennis in verschillende contexten te gebruiken, en door een veelheid van talen: mondeling, schriftelijk, wiskundig, algoritmisch, artistiek, lichaamstaal,...

15 leerlingen per klas aan het begin van de schooltijd. Bijna alle leerlingen zijn in staat om dit ambitieuze onderwijs te volgen. De leerkrachten moeten echter de tijd krijgen om hen te helpen een positieve relatie met hun werk en schoolkennis op te bouwen. De eerste vereiste is een drastische vermindering van het aantal leerlingen per klas aan het begin van de opleiding, wat een conditio sine qua non is om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Een open school. Een positieve relatie met de school betekent dat het een leefplek moet zijn die open is buiten de schooluren en een verscheidenheid aan activiteiten biedt, variërend van helpen met huiswerk tot sport, knutselen, tuinieren, dans of cultuur. Uiteraard vereist dit extra ondersteunend personeel. Bovendien moet de school een plaats van onderwijs worden met waarden van samenwerking en solidariteit. Het moet ook materiële voorwaarden bieden die een moderne samenleving waardig zijn: duurzame gebouwen, aangename klaslokalen, refters met gezonde maaltijden, gevarieerde plaatsen om te ontspannen en te werken.

Geen segregatie meer. Het recht op onderwijs zou de garantie moeten inhouden van een kwaliteitsschool, die openstaat voor sociale en etnische diversiteit, het tegenovergestelde van een 'getto'-school. Het is aan de overheid om ouders - zonder verplichting - een gegarandeerde plaats in een school aan te bieden, waarbij zowel de nabijheid tussen school en thuis als de sociale diversiteit wordt gewaarborgd. Een dergelijk systeem zou de vicieuze cirkel van schoolse segregatie doorbreken. Segregatie is een van de belangrijkste oorzaken van ongelijkheid tussen scholen en leerlingen met verschillende achtergronden, en het is ook de antithese van een democratisch onderwijsproject. Dit recht geldt uiteraard ook voor kinderen met een handicap.

Naar een structurele gemeenschappelijke basis tot 15 jaar. Als de bovenstaande maatregelen worden uitgevoerd, kan de kloof tussen de leerlingen worden verkleind. Het is dan mogelijk om de weg naar een echte 'gemeenschappelijke basis' in te slaan door de keuze van de leeftijd uit te stellen. Maar dit vereist een structurele scheiding van lager secundair niveau en de jaren van specialisatie door het creëren van een autonoom lager secundair niveau. Aan de andere kant zal het ook na de leeftijd van 15 jaar nodig zijn om ervoor te zorgen dat leerlingen in alle stromen blijven genieten van een degelijke algemene opleiding.

Laat de leraren lesgeven. Het is niet nodig onderwijzers en leerkrachten op te leggen hoe ze les moeten geven. Ze hebben er geen behoefte aan dat iemand hen het gebruik van modieuze technologiëen oplegt. Ze hebben geen behoefte aan een heleboel standaardtesten. Ze hoeven niet te worden vastgelegd in doelstellingencontracten of door de particuliere sector geïnspireerd "management". Wat zij vragen zijn goede arbeidsomstandigheden, een minimum aan respect, een fatsoenlijk loon, duidelijke referenten en de vrijheid om deze na een degelijke basisopleiding in te voeren.

Een adequate en eerlijke financiering. Is dit allemaal duur? Zeker, maar de inzet vereist het. Ons land moet de financieringsvoorwaarden voor zijn onderwijs herzien en de ketenen doorbreken waarin het al dertig jaar opgesloten zit. We moeten er ook voor zorgen dat elk kind, of het nu Vlaams, Brussels of Waals is, een opleiding van dezelfde kwaliteit geniet, onder dezelfde voorwaarden.

Teken de petitie op www.skolo.org. U vindt er ook een een lijst met argumenten en een ontwikkeling van deze punten.

Premiers signataires francophones Blumfarb Danièle, Présidente Education populaire - Mouvement Freinet Bruggeman Eric, Infor Jeunes Carly Geoffroy, CEMEA CGSP Enseignement Liège, Secrétaire régional CGSP Enseignement Liège Coenen Jean-Pierre, Ligue des droits de l'enfant De Smet Noelle, CGé Delplanque Jean-Noël, Président CSC-E secteur secondaire Bruxelles Delvaux Bernard, GIRSEF Deruette Serge, Professeur à l'UMONS, Président de l'Ecole des Sciences Humaines et Sociales de l'UMONS Detroux Léon, Président CRB de la fédération CSC Bruxelles Durand Pascal, Professeur ULiège, Philosophie et Lettres Education Populaire - Mouvement Freinet, Blumfarb Danièle, Dumont Jean, Berghmans Grégory, Dor Françoise, Gaiatto Virginie, Jacobs Claudine, Landroit Henry, Marigliano Stéphanie, Meert Emmanuelle (C.A. d'Education Populaire - Mouvement Freinet). Eloy Eugénie, Ex-inspectrice, membre du GBEN Ernst Eugène, Ancien Secrétaire Général de la CSC Enseignement Fanara Antonio, Secrétaire régional FGTB Métal GBEN, Groupe Belge d'Education Nouvelle/Ligue internationale d'Education Nouvelle Gillis Pierre, Physicien, professeur honoraire à l'UMONS, ancien président du Centre Interfacultaire des Sciences et de la Médecine Gouverneur Jacques, Professeur émérite UCL Hambye Philippe, Sociolinguiste, UCL Hirtt Nico, Enseignant retraité, Président de l'Aped Kerckhofs Jean-Pierre, Enseignant, Député PTB Lacroix André, ex-Président du SEL-SETCa Landroit Henry, Militant Freinet, Membre du C.A. d'Education Populaire - Mouvement Freinet Liesenborghs Jacques, ancien sénateur Ecolo Mahy Christine, Réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté Manil Jean-François, Maître d'école, Docteur en sciences de l'éducation, membre du GBEN (Groupe belge d'Education Nouvelle - LIEN) Maquoi Joseph, Inspecteur de l'enseignement à la retraite et formateur d'enseignants Marage Pierre, physicien, prof. hon., ancien doyen de la Faculté des Sciences, ancien vice-recteur, ULB Morelli Anne, Professeure honoraire de Didactique de l'histoire-ULB Mouvet Bernadette, Professeure honoraire de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Liège (ancienne directrice du service de Méthodologie des Innovations scolaires) Pepinster Charles, Fondateur du Groupe Belge d'Education Nouvelle (GBEN), ex-inspecteur, instituteur Rosier Jean-Maurice, professeur honoraire, ancien directeur du centre de méthodologie et de didactique du français de l'ULB Ryckoort Vincent, président CSC-E région bruxelloise Siroux Jean-Louis, Sociologue ULB Stengers Isabelle, Philosophe, ULB Thirion Nicolas, Professeur ULiège, droit, science politique et criminologie Premiers signataires néerlandophones Baert Herman, Prof. Em KU Leuven, Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren (POOLL° Blommaert Jan, professor taalkunde - superdiversiteit U Tilburg + U Gent Coulier Jo, voorzitter ACOD Onderwijs De Clus Johan, docent opleiding Sociaal Werk Arteveldehogeschool Gent De Leersnyder Jozefien, Onderzoeksprofessor Sociale en Culturele Psychologie, KU Leuven De Maegd Katrien, lerarenopleider, Opleidingsvoorzitter Lager en Kleuteronderwijs Hogent De Witte Kim, Vlaams Parlementslid (PVDA) Denys Kris, leraar Tweedekansonderwijs (TKO) en beleidsmedewerker middelbare Freinetschool Keerpunt Dumortier Frans, oud leraar Nederlands, Dichter des Vaderlands Charles Ducal Dumoulyn Jan, professor Geschiedenis UGent Glorieux Ignace, Prof. VUB, onderzoeksgroep TOR Lamrabet Rachida, Schrijfster en juriste Laquiere Marc, secretaris FMV (Federatie Marokkaanse Verenigingen); pedagogisch raadgever IQRA-school Laurijssen Ilse, pst-doctoraal onderzoeker, onderzoeksgroep TOR, VUB Libert Nancy, algemeen secretaris ACOD Onderwijs Loopmans Maarten, Prof. KU Leuven afdeling Geografie en Toerisme Mahieu Paul, Prof. Em. Onderwijswetenschappen UAntwerpen Masschelein Jan, professor KU Leuven fac. psychologie en pedagogie Meeussen Loes, KU Leuven culturele psychologie Mortier Freddy, Prof., gewezen vicerector UGent Naert Jan, lector Arteveldehogeschool orthopedagogie - vzw Jong Nicaise Ides, professor Onderwijs en Samenleving, KULeuven Simons Maarten, professor KU Leuven - Educatie, Cultuur en Samenleving Stappaerts Frank, ere-inspecteur NCZ Swyngedouw Marc, professor Centrum Sociologisch onderzoek KU Leuven Triest Monika, Prof. Em Vrouwenstudies Universiteit Amsterdam; oprichter Pedagogisch Centrum provincie Antwerpen Van Avermaet Piet, professor Steunpunt Diversiteit U Gent Van Maldeghem Hendrik, vakdidacticus Wiskunde UGent Vandepitte Marc, leraar, filosoof, opiniemaker Vanqaethem Anne, schoolhoofd Vlaamse Onafhankelijke Methodeschool Verschueren Jef, "professor Em. UA Antwerpen Taalkunde Secretary General, International Pragmatics Association (IPrA)" Zahidi Karim, wijsbegeerte UA UGent

Zowel in de Vlaamse als de Franse Gemeenschap hebben onze regeringen de educatieve ambities die de sociale, ecologische, technologische en culturele uitdagingen met zich meebrengen, nog steeds niet volledig begrepen. De school is echter bepalend voor het democratische karakter van een samenleving. Zij moet de leerlingen dus niet 'aanpassen' aan de maatschappij of de economie, maar hen de instrumenten aanreiken om een maatschappij te bedenken en collectief op te bouwen die niet gebaseerd is op ongelijkheid en concurrentie. Wie zal beslissen wat er morgen komt? Een paar specialisten? Economische grootmachten? Of alle burgers? Daar gaat het om.Daarom verwerpen wij, ondergetekenden, zowel een terugval op een ongelijke en selectieve school in naam van 'uitmuntendheid' als ambities die beperkt blijven tot 'basisvaardigheden' of toegang tot de arbeidsmarkt. De petitie vraagt onder andere:De wereld begrijpen in al zijn dimensies. Men kan niet tevreden zijn met een paar basisprincipes of een nauwe specialisatie. Daarom moeten alle leerlingen zowel een degelijke 'klassieke' opleiding als een polytechnische opleiding genieten om de wereld in al zijn dimensies - historisch, wetenschappelijk, technologisch, economisch, sociaal, filosofisch enzovoort - te begrijpen en deze kennis in verschillende contexten te gebruiken, en door een veelheid van talen: mondeling, schriftelijk, wiskundig, algoritmisch, artistiek, lichaamstaal,...15 leerlingen per klas aan het begin van de schooltijd. Bijna alle leerlingen zijn in staat om dit ambitieuze onderwijs te volgen. De leerkrachten moeten echter de tijd krijgen om hen te helpen een positieve relatie met hun werk en schoolkennis op te bouwen. De eerste vereiste is een drastische vermindering van het aantal leerlingen per klas aan het begin van de opleiding, wat een conditio sine qua non is om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.Een open school. Een positieve relatie met de school betekent dat het een leefplek moet zijn die open is buiten de schooluren en een verscheidenheid aan activiteiten biedt, variërend van helpen met huiswerk tot sport, knutselen, tuinieren, dans of cultuur. Uiteraard vereist dit extra ondersteunend personeel. Bovendien moet de school een plaats van onderwijs worden met waarden van samenwerking en solidariteit. Het moet ook materiële voorwaarden bieden die een moderne samenleving waardig zijn: duurzame gebouwen, aangename klaslokalen, refters met gezonde maaltijden, gevarieerde plaatsen om te ontspannen en te werken.Geen segregatie meer. Het recht op onderwijs zou de garantie moeten inhouden van een kwaliteitsschool, die openstaat voor sociale en etnische diversiteit, het tegenovergestelde van een 'getto'-school. Het is aan de overheid om ouders - zonder verplichting - een gegarandeerde plaats in een school aan te bieden, waarbij zowel de nabijheid tussen school en thuis als de sociale diversiteit wordt gewaarborgd. Een dergelijk systeem zou de vicieuze cirkel van schoolse segregatie doorbreken. Segregatie is een van de belangrijkste oorzaken van ongelijkheid tussen scholen en leerlingen met verschillende achtergronden, en het is ook de antithese van een democratisch onderwijsproject. Dit recht geldt uiteraard ook voor kinderen met een handicap.Naar een structurele gemeenschappelijke basis tot 15 jaar. Als de bovenstaande maatregelen worden uitgevoerd, kan de kloof tussen de leerlingen worden verkleind. Het is dan mogelijk om de weg naar een echte 'gemeenschappelijke basis' in te slaan door de keuze van de leeftijd uit te stellen. Maar dit vereist een structurele scheiding van lager secundair niveau en de jaren van specialisatie door het creëren van een autonoom lager secundair niveau. Aan de andere kant zal het ook na de leeftijd van 15 jaar nodig zijn om ervoor te zorgen dat leerlingen in alle stromen blijven genieten van een degelijke algemene opleiding.Laat de leraren lesgeven. Het is niet nodig onderwijzers en leerkrachten op te leggen hoe ze les moeten geven. Ze hebben er geen behoefte aan dat iemand hen het gebruik van modieuze technologiëen oplegt. Ze hebben geen behoefte aan een heleboel standaardtesten. Ze hoeven niet te worden vastgelegd in doelstellingencontracten of door de particuliere sector geïnspireerd "management". Wat zij vragen zijn goede arbeidsomstandigheden, een minimum aan respect, een fatsoenlijk loon, duidelijke referenten en de vrijheid om deze na een degelijke basisopleiding in te voeren.Een adequate en eerlijke financiering. Is dit allemaal duur? Zeker, maar de inzet vereist het. Ons land moet de financieringsvoorwaarden voor zijn onderwijs herzien en de ketenen doorbreken waarin het al dertig jaar opgesloten zit. We moeten er ook voor zorgen dat elk kind, of het nu Vlaams, Brussels of Waals is, een opleiding van dezelfde kwaliteit geniet, onder dezelfde voorwaarden.Teken de petitie op www.skolo.org. U vindt er ook een een lijst met argumenten en een ontwikkeling van deze punten.