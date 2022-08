Mini crossover heet Aceman

Mini toonde de voorbije weken al enkele beelden van zijn nieuwe design en vandaag krijgt het komende crossovermodel ook een naam: Aceman. Het is in dit stadium nog een conceptmodel maar dan wel eentje met een elektrische aandrijving.

Het is wel zeker dat de Aceman er komt en de wagen wordt boven de bestaande hatchback gepositioneerd. Hij zou wel compacter zijn dan de Countryman. Het gaat om een vijfdeursmodel dat iets meer dan 4 meter meet. Wat meteen opvalt, is dat Mini afstand doet van de klassieke, ronde vormen voor de koplampen.

De gesloten neus verraadt de elektrische aandrijving en het radiatorrooster wordt gesuggereerd door de gestileerde ledstrip die slechts de contouren van een potentieel radiatorrooster aangeeft. Er komen tevens meer hoekige vormen en de chroomelementen worden geruild voor zwarte randen.

Lancering in 2023?

Binnenin wordt echt leder geschrapt en er is ruimte voor vijf inzittenden. Door de vlakke vloer – met dank aan de elektrische aandrijving – krijgt de vijfde passagier wellicht ook een volwaardige zitplaats. Centraal op het dashboard prijkt nog wel een rond digitaal display waarop alles wordt aangestuurd, want van klassieke knoppen op het dashboard is niet langer sprake.

Bronnen bij de BMW-groep stellen dat dit nieuwe model vanaf 2024 zowel de Clubman als de bestaande vijfdeurs hatchback zal vervangen, al is het niet onmogelijk dat de Aceman – afhankelijk van hoe de automarkt op korte termijn evolueert – mogelijk al vroeger op de markt komt.