Maai Mei Niet, of net wel? De ultieme handleiding voor (bloemrijke) gazons en graslanden

Wanneer maai je wel of niet? Dit zijn de vuistregels, voor twee types gras: bloemrijk gazon en bloemrijk grasland.

Maai Mei Niet Doe eind mei mee aan het bloementelweekend en registreer nu uw tuin op www.maaimeiniet.be.

HET BLOEMRIJKE GAZON

Dit is het type gazon waar het bij Maai Mei Niet om draait. Het is gazon dat frequent (om de 3 à 6 weken) wordt gemaaid en waarin niet enkel gras wordt getolereerd, maar ook bloemen en kruiden – bijvoorbeeld de bloemen uit de Maai Mei Niet-plantenlijst die u kan tellen tijdens het Bloementelweekend (26 – 28 mei).

Het bloemrijke gazon combineert de genoegens van een gemaaide grasmat met een flinke meerwaarde voor de biodiversiteit.

Maai ik in de winter?

NEEN

Normaal gezien maai je niet tussen november en april, omdat het gras dan niet groeit. In zachte winters of bij een vroeg voorjaar kan het gras al vroeg op het jaar hoog staan. Soms kan een wintermaaibeurt of een vroege voorjaarsmaaibeurt je wel helpen om genoeg licht in de grasmat te brengen voor je (ingezaaide) bloemen.

Maai ik als het gras korter is dan 4 cm?

NEEN

Want dan haal je de groeipunten weg van het gras. Het wordt bruin en er ontstaan kale plekken.

Maai ik bij heet weer?

NEEN

Het gras kan verbranden. En gun je bodem de schaduw van langere sprietjes: het zal uitdroging tegengaan.

Maai ik bij nat weer?

NEEN

Je krijgt natte klitten maaisel die het gras kunnen verstikken.

Maai ik bij langdurig droog weer?

NEEN

Bij langdurige droogte groeit gras minder goed dan andere planten in je gazon, zoals witte klaver. Gras groeit namelijk niet meer bij meer dan 25°C. Wil je gras terug een voorsprong geven op bijvoorbeeld klaver? Laat dan het gras langer worden en maai minder.

Maai ik bij bewolkt en droog weer?

JA

Dit is het ideale moment voor een maaibeurt. Bij droog weer drogen de grasresten snel op en heb je geen last van natte klitten maaisel die het gras verstikken. Dan heb je ook geen last van grasresten die aan je schoenen plakken.

HET BLOEMRIJKE GRASLAND

In de volksmond ook wel ‘de bloemenweide’ genoemd. Bloemrijk grasland is een mix van lange grassen en meerjarige, wilde planten.

Wanneer maai ik een bloemrijk grasland?

Het standaardrecept is: maai aan het einde van de lente (half juni) en aan het einde van de zomer (eind september).