Maai Mei Niet: Koen Vanmechelen, Baloise Insurance en Lucien & Merel rekenden hun nectarscore al uit. U ook?

Nu mei afgelopen is, maakt Maai Mei Niet een stand van zaken op. Zitten er meer insecten in uw wilde tuin? Hoeveel bijen dartelen er in rond? En wat is de nectarscore van uw ongemaaid gazon? Drie deelnemers maakten al de balans op.

Uw deelname aan Maai Mei Niet is goed voor de natuur én het leert u iets over uw tuin. Meer weten over de nectarscore? Professor Koenraad Van Meerbeek (KULeuven) geeft tekst en uitleg.

Koen Vanmechelen, kunstenaar en bezieler van Labiomista, geeft elke dag 978.764 bijen te eten:

© Debby Termonia

‘Labiomista is een gebied van 24 hectare dat voor de helft uit vrije natuur bestaat. Het is een plek die de overgang vormt tussen het Nationaal Park Hoge Kempen en de bewoonde wereld. In Labiomista wordt er resoluut voor gekozen om nooit te maaien en de natuurlijke bloemengroei te stimuleren. En die aanpak werkt. Ons park is een natuurlijk paradijs met duizenden bloemenkleuren en -geuren. De insecten hebben hier vrij spel.

‘De hele filosofie van deze plek – en mijn andere kunstwerken – is dat we als mens moeten leren luisteren naar de natuur in plaats van ze te beheersen. De wereld kan volgens mij alleen maar mooier worden door het maaien voorgoed een halt toe te roepen. De natuur laten floreren is een krachtig signaal dat de wereld rondom ons alleen maar sterker maakt. Want ondanks onze vooruitgang en technologie, mogen we niet vergeten dat de natuur het enige is wat de mens kan helpen overleven op deze planeet. Een actie zoals Maai Mei Niet is al een stap in de goed richting.’

Deze tuin behaalt nectarscore A en levert elke dag nectar voor 978.764 bijen.

Joke Thoelen en haar kinderen Lucien en Merel geven elke dag 371 bijen eten:

© Debby Termonia

‘Vorig jaar deed ik ook al mee met Maai Mei Niet. Ik liet mijn grasmachine een maand in het tuinhuis staan en zag vol ongeloof hoe mijn strakke gazon langzaamaan in een wild veld veranderde. Toch sloeg ik toen de laatste stap – het berekenen van de nectarscore – over. Geen idee waarom, een drukke agenda, waarschijnlijk. Dit jaar hadden we ons voorgenomen om de wilde bloemen wél te tellen.

‘Ik zie maar weinig nieuwe bloempjes opduiken in ons gazon. Ondanks de toename van wildgroei, merk ik weinig verschil in het aantal insecten in onze tuin. Ik zie ook weinig bijen. Misschien komt dat door de druilerige én koude lente? Hoe dan ook: Maai Mei Niet is vanaf nu een traditie in ons gezin. Volgend jaar verhuizen we naar een nieuwe woning. En ook daar zal – in mei – niet gemaaid worden.’

Deze tuin behaalt nectarscore D en levert elke dag nectar voor 371 bijen

Baloise Insurance geeft elke dag 524 bijen eten:

© Debby Termonia

‘In ons bedrijf hechten we veel belang aan duurzaamheid, de zorg voor het klimaat én biodiversiteit,’ zegt Manu Mus, directeur bedrijfscommunicatie en duurzaamheid. ‘Een tijdje geleden gingen we een partnership met Natuurpunt aan en hebben we zelfs een bijenhotel op het dak van ons kantoorgebouw in Antwerpen gezet. Toen we in Knack over Maai Mei Niet lazen, waren we meteen enthousiast om als bedrijf de actie te steunen. De 575 vierkante meter gras rond onze Antwerpse kantoren zijn gemaaid. Bij de andere vestigingen van ons bedrijf hebben we wilde bloemenweides aangeplant. In totaal creëerden we een kleine 10.000 vierkante meter “wild gazon”.

‘We probeerden ook onze werknemers te motiveren om hun eigen tuinen te laten verwilderen. Wie zich registreerde en ook bloemen telde in de eigen tuin, kreeg in ruil daarvoor een goodiebag van gerecycleerd materiaal met wat leuke verwennerijen en zaadjes voor wilde bloemen. Het doet enorm veel deugd om te zien hoe enthousiast er op deze actie gereageerd wordt. Op de werkvloer wisselen collega’s gretig voor-en-nafoto’s van gazon uit. Het is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de sfeer op de werkvloer.’