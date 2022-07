VS vastberaden om klimaatdoelen te bereiken ondanks uitspraak Hooggerechtshof, zegt Kerry

De Verenigde Staten zijn vastberaden om hun doelen te bereiken rond de uitstoot van broeikasgassen ondanks de beslissing van het Hooggerechtshof. Dat heeft de klimaatgezant van de Biden-administratie, John Kerry, gezegd in een interview met persagentschap AFP.

De uitspraken komen er een dag nadat het Hooggerechtshof de macht inperkte van het Amerikaanse milieuagentschap EPA om uitstootnormen op te leggen. Volgens het Hof komt het niet aan het EPA maar aan de staten toe om algemene uitstootregels op te leggen aan kolencentrales. ‘We zijn vastberaden om onze doelstellingen te behalen. We kunnen ze behalen’, aldus Kerry. ‘Het zou ons natuurlijk helpen wanneer we een meerderheid hadden in het Hof die echt begrijpt hoe ernstig de situatie is en zou proberen te helpen in plaats van ons stokken in de wielen te steken.’

President Joe Biden, die de VS weer deed toetreden tot de klimaatakkoorden van Parijs nadat zijn voorganger uit de akkoorden stapte, kondigde in april 2021 aan dat de VS de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50 tot 52 procent zouden terugdringen in vergelijking met 2005. ‘Ik ben ervan overtuigd – en onze juristen onderzoeken dat in detail – dat de beslissing (van het Hooggerechtshof, red.) voldoende marge laat om allerlei dingen te doen die we moeten doen’ in de strijd tegen de klimaatopwarming, zei Kerry nog. ‘Niemand, noch de banken nog private geldschieters, gaat nieuwe kolencentrales financieren in de VS.’