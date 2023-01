Veel groen, weinig wit: het nieuwe skiën in beeld

Skiën in het laaggebergte van de Alpen is niet meer wat het geweest is.

Wie droomt van een wit sneeuwlandschap terwijl hij of zij op ski’s of snowboard de bergen afglijdt, zal even met de ogen moeten knipperen bij het zien van sommige overwegend groene skigebieden in de lager gelegen skiresorts in Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Deze beelden geven een trieste aanblik van hoe een skivakantie er in de toekomst er steeds meer uit zou kunnen gaan zien.