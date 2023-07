Camille Etienne, de activiste die angst wil gebruiken om de planeet te redden

Nu wereldleiders een afwachtende houding aannemen ’ten dienste van de allerrijksten’, pleit klimaatactiviste Camille Etienne voor een ecologische opstand.

Voordat ze op antenne gaat, vraagt de journalist aan de klimaatactiviste: “Camille, het is echt belangrijk voor ons om te praten over de toestand van de planeet, maar probeer mensen niet té bang te maken. We proberen hier positief te blijven.”

Camille Etienne, die opgroeide in een dorpje in de Franse Alpen en de gletsjers onverbiddelijk zag smelten, heeft besloten om mensen net wel bang te maken. In haar radicale, chirurgische en harde essay Pour un soulèvement écologique legt ze uit waarom.

Klimaatverandering is niet onvermijdelijk, het is een oorlog.

Voor haar is angst ‘een heel gezond gevoel tegenover de kortzichtigheid van de brandstichters die de macht hebben’. In 2009 stelden de Zweedse wetenschapper Johan Rockström en 28 collega’s negen grenzen vast waarvan de overschrijding onze planeet veel minder geschikt zou maken voor menselijk leven. Vandaag de dag zijn zes van deze grenzen overschreden: klimaatverandering, ineenstorting van de biosfeer, biogeochemische cycli die nodig zijn voor het leven, verandering van landgebruik, de watercyclus en chemische vervuiling. Volgens de VN zal meer dan de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een tekort aan water hebben. Ondanks de urgentie van de situatie pleiten Emmanuel Macron en Alexander De Croo nog steeds voor een pauze in het besluitvormingsproces om de planeet te redden.

(Lees verder onder de preview)

Ecologische opstand

Om de afwachtende houding van de machthebbers, die volgens haar de meest welgestelden dient, te bestrijden, dringt de activiste er op aan om de machteloosheid van de maatschappij tegenover de milieu-uitdagingen te overwinnen. ‘Machteloosheid is niet meer dan gehoorzaamheid, een constructie die niet van ons is’.

Om dit te bereiken, pleit ze voor een ecologische opstand, ‘de voorwaarde voor onze collectieve vrijheid’. Ze stelt voor om de strijd lokaal te verankeren, om burgerlijke ongehoorzaamheid te beoefenen en in te zetten op degrowth. Dat laatste betekent niet dat we het ideaal van de vooruitgang moeten opgeven of dat onze levensstandaard zal dalen.

Voor Camille Etienne is ‘klimaatverandering niet onvermijdelijk, het is een oorlog zonder naam tussen degenen die er belang bij hebben dat er niets verandert en degenen die er alles bij te winnen hebben, maar van wie sommigen het alleen nog niet beseffen’.