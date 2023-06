Greta Thunberg: ‘Ommezwaai in klimaatbescherming is kwestie van leven of dood’

Bij klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties in Duitsland heeft de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg opgeroepen tot een radicale koerswijziging van het bedrijfsleven en de politiek in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

“Dit is een kwestie van leven of dood”, zei de twintigjarige dinsdag in Bonn. Kolen, olie en gas moeten snel uitgefaseerd worden, want de uitstoot van broeikasgassen die schadelijk zijn voor het klimaat is nog steeds ongekend hoog, zei ze.

Tot komende weekend lopen in Bonn tussentijdse onderhandelingen voor de volgende klimaattop van de VN in Dubai, die eind november begint. Thunberg lanceerde vijf jaar geleden de wereldwijde activistische beweging ‘Fridays for Future’ met haar “schoolstaking voor het klimaat”.

Swedish climate activist Greta Thunberg told the Bonn COP28 preparatory conference that humanity needed to act on the climate crisis now or face ‘the death sentence’ pic.twitter.com/XPiRGRMMDI — Reuters (@Reuters) June 13, 2023

Thunberg zei dat de komende maanden beslissend zullen zijn voor de toekomst van de mensheid. Als er geen verandering komt in het klimaatbeleid zal dat het “doodvonnis voor vele mensen” betekenen. In vele regio’s wereldwijd worden in de “frontlinie van de klimaatcrisis” al talloze mensenlevens bedreigd.

De omvang van de klimaatcrisis is wetenschappelijk bewezen en de middelen om haar te bestrijden zijn gekend, aldus Thunberg. “Maar de politieke wil is nergens te bespeuren. Wetenschappers waarschuwen al decennia voor de dreigende klimaatcatastrofe. Maar hun waarschuwingen zijn verdronken, in greenwashing en leugens van de machtigen.” Die laatsten waren enkel op zoek naar luie oplossingen en mazen in de wet om hun “business as usual te behouden”, zei ze.

Milieuactivisten hopen dat de VN-conferentie over klimaatverandering in Dubai zal besluiten tot een snelle uitfasering van fossiele brandstoffen zoals olie en gas, maar de trend gaat eerder de andere kant op. Ondanks deprimerende alarmsignalen zoals steeds meer droogtes, bosbranden en stormen, stijgen de wereldwijde investeringen in olie, gas en steenkool al jaren, tot meer dan duizend miljard Amerikaanse dollar dit jaar, volgens schattingen van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

De wereld is al met ongeveer 1,1 graden opgewarmd ten opzichte van pre-industriële tijden. Volgens berekeningen van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) waren de jaren 2015 tot 2022 de acht warmste sinds het begin van de metingen in de jaren 1850.