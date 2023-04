Klimaatactivisten gieten zwarte vloeistof in bekende fontein in Rome

Een groep klimaatactivisten heeft zaterdag een zwarte vloeistof gegoten in de Fontana della Barcaccia aan de beroemde Spaanse Trappen in Rome. De leden van de groep ‘Ultima Generazione’ (Laatste Generatie) protesteren met de actie naar eigen zeggen tegen het politieke standpunt over fossiele brandstoffen.

De vloeistof die ze in het water van de fontein dumpten, was gemaakt met houtskool. Om de opwarming van de aarde en de catastrofale gevolgen voor mens en dier af te remmen, moet het gebruik van fossiele brandstoffen worden gestopt, aldus de activisten.

Volgens mediaberichten werden twee mannen en een vrouw opgepakt na de protestactie in de fontein aan de voet van de Spaanse Trappen. Onlangs nog bekladden twee milieuactivisten het historische Palazzo Vecchio in Firenze met verf.