China liegt schaamteloos over klimaathulp, zegt Taiwan

Taiwan wijst de bewering van China op de 27e conferentie van de Verenigde Naties over Klimaatverandering (COP27) duidelijk van de hand. China beweerde eerder dat het Taiwan zou ‘geholpen’ hebben om de koolstofemissie van het eiland te reduceren.

‘China heeft Taiwan hulp aangeboden bij de bestrijding van de klimaatverandering’, aldus Xie Zhenhua, de gezant van Peking aan de COP27-top in Egypte. China probeert zodoende het milieu te instrumentaliseren om zijn aanspraak op het eiland kracht bij te zetten.

‘In het kader van het één-China-beleid hebben wij Taiwan hulp aangeboden bij de uitvoering van het klimaatbeleid’, zei Xie in een toespraak eerder deze week. Hij sprak in afwezigheid van de Chinese president Xi Jinping.

Totnogtoe had China elke verwijzing naar Taiwan tijdens dergelijke evenementen grotendeels vermeden. Het communistisch regime heeft zich altijd verzet tegen de pogingen van Taipei om deel te nemen aan internationale fora, waaronder de COP-toppen volgens persagentschap Bloomberg. Deze keer probeert de Volksrepubliek echter namens Taiwan te spreken. Zodoende kiest Xie voor een nieuwe benadering van Pekings aanspraak op de eilandstaat.

In een persbericht deelt het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken mee dat ‘de schaamteloze leugen’ van Xie op de internationale conferentie een ‘ongepaste kleinering’ van de soevereiniteit van Taiwan is. ‘De doeltreffendheid van de Taiwanese milieubescherming is duidelijk voor alle landen en heeft niets te maken met China’, aldus het ministerie.

De doelstelling van Taiwan om in 2050 netto geen koolstof uit te stoten ‘gaat veel verder dan de verbintenissen van China inzake klimaatverandering’, voegde het ministerie eraan toe.

Het ministerie beschuldigt de Chinese Communistische Partij (CCP) ervan de wereldwijde inspanningen ter bestrijding van de klimaatverandering op de COP27 te politiseren en de deelname van Taiwan jarenlang te belemmeren. Het optreden van China druist in tegen zijn verantwoordelijkheden als belangrijke mondiale koolstofuitstoter, aldus het ministerie.

‘Het is zeer betreurenswaardig dat de kwestie van de klimaatverandering en de soevereine rechten en belangen van andere landen worden opgeofferd, zodat Peking zijn doel van autoritaire expansie kan bereiken’, aldus het ministerie.

Taiwan neemt sinds de eerste bijeenkomst in 1995 in Bonn, Duitsland, deel aan de VN-conferentie over klimaatverandering.

Het ministerie zei dat het hoopt dat de internationale gemeenschap ‘concrete maatregelen’ zal nemen om de bijdrage van Taiwan aan de bestrijding van de klimaatverandering te erkennen. Het hoopt ook dat de rest van de wereld de deelname van Taiwan aan de onderhandelingen in het kader van het Klimaatverdrag en de Overeenkomst van Parijs te steunt, en Taiwan in staat te stelt een grotere bijdrage te leveren aan de wereldwijde doel van netto nul-emissie.