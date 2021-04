De e-bike is steeds meer een fitnessapparaat aan het worden. Er zijn momenteel al elektrische mountainbikes, gravelbikes en racefietsen op de markt, met in het frame verwerkte accu's, pittige middenmotoren en alle hoogstaande onderdelen die je ook bij gewone sportieve fietsen aantreft.

De e-bike is steeds meer een fitnessapparaat aan het worden. Er zijn momenteel al elektrische mountainbikes, gravelbikes en racefietsen op de markt, met in het frame verwerkte accu's, pittige middenmotoren en alle hoogstaande onderdelen die je ook bij gewone sportieve fietsen aantreft. Valsspelen? Nee hoor, elektrische fietsen hebben hun eigen racecategorie, waarin zuinig omgaan met stroom een extra dimensie aan de races geeft. En als je graag samen met vrienden toert maar ze niet meer bij kan houden, dan zal niemand het je kwalijk nemen als je een fiets koopt die je een extra boost kan geven. Op voorwaarde natuurlijk dat jij extra lang voorop rijdt om de rest van de groep uit de wind te houden. Daar draai jij je hand niet voor om, toch? Vering Mountainbikes hebben allemaal voorvering. Sommige fietsen hebben ook achtervering, die noemen we fully's. Er zijn verschillende MTB-modellen voor verschillende disciplines. Hoe heftiger de discipline, hoe meer veerweg de fiets heeft. E-gravelDe gravelbike is een modern soort crossfiets, die nu ook een elektronische variant heeft. Hij heeft banden tot 50 millimeter, een krom stuur en wordt vaak gebruikt voor lange off-road- tochten, al dan niet met bepakking. Race Een elektrische racefiets biedt net als een gewone e-bike ondersteuning tot 25 km per uur. Wil je harder? Dan moet je aan de bak! Elektrisch schakelen Er zijn ook al derailleurs die je elektronisch kunt bedienen. Shimano Di2 doet dat met draden, SRAM eTap is draadloos. De weinige stroom komt uit aparte accu's.