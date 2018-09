Mediteren voor beginners: 9 tips

Regelmatig even gaan zitten en je gedachten naar binnen keren kan wonderen doen. In Een kleine meditatiegids vertelt meditatieleraar Tom Hannes hoe je dat aanpakt en wat meditatie met je kan doen. Op een heldere en enthousiaste manier, zodat je meteen zin krijgt om het uit te proberen. Alvast 9 tips, richtlijnen en overwegingen.

1. Perfecte omstandigheden voor meditatie bestaan niet. Mediteren doe je altijd hier en nu, wat de beperkingen van de plek of het moment ook zijn. En je doet het ook als je niet in topvorm bent. Wie wacht op de ideale plaats, het gepaste moment of de juiste innerlijke toestand zal er nooit toe komen.

2. Kies een rustige kamer - niet te warm, niet te koud, niet te licht, niet te donker - en een moment waarop je wakker genoeg bent en je huisgenoten je met rust kunnen laten.

3. Neem de tijd om een lichaamshouding te vinden waarin je de hele duur van de meditatie kunt stilzitten, zonder te bewegen. De lotushouding is een klassieker. Maar als ze te moeilijk voor je is of je hebt geen zin om je benen in de knoop te leggen, zoek dan een andere houding. Elke enigszins comfortabele houding waarin je je lichamelijke reacties een tijdje kunt stilleggen is goed.

4. Een bewegingloos lichaam garandeert nog geen rustige geest. Alle zorgen, vragen en taken die op je wachten, krijgen daarom de boodschap: nu even niet. Je laat alles wat zich voordoet gewoon passeren zoals het is: gedachten, emoties, stemmingen, waarnemingen. Neem er nota van, zonder ze af te wijzen maar ook zonder je erdoor te laten meezuigen.

5. Afdwalen is normaal. Merk je dat je wordt opgeslokt door prikkels, gevoelens of gedachten, keer dan telkens terug naar een eenvoudig focuspunt, als een resetknop. Je lichaam ontspannen en rechten, je ademhaling opzoeken, je gedachten en emoties van het moment minder belangrijk verklaren. Om je daarna opnieuw over te geven aan het zitten.

6. Ademhalingsoefeningen kunnen zinnig zijn als hulpmiddel, maar het is belangrijk om van je meditatie geen langgerekte ademhalingsoefening te maken. Beter is het om je ademhaling te zien als een soort basiskamp, als een plek waar je elk moment naar kunt terugkeren.

7. Mediteren is niet altijd leuk. Soms is het saai en lastig, soms heb je er totaal geen zin in. Tegenzin is heel normaal. Geef die recht van bestaan. Ga zitten, verwelkom je tegenzin en nodig hem uit om mee te mediteren.

5. Elke dag mediteren hoeft niet, maar zorg wel voor regelmaat. Alles wat regelmatig beoefend wordt, wordt makkelijker en ontwikkelt zich sneller. Wat kan helpen om de regelmaat vol te houden, is af en toe 'vakantie' nemen en een tijdje niet mediteren.

9. Samen met anderen mediteren kan helpen om het vol te houden. Je krijgt zo ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan ervaren beoefenaars. Er zijn tegenwoordig heel wat meditatiegroepen, van allerlei strekkingen. Een zoektocht op het internet maakt je zeker wegwijs.