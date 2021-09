Kappers zijn onmisbaar voor borstkankerpatiënten die door chemotherapie hun haar dreigen te verliezen. Febelhair, de beroepsfederatie van alle Belgische kappers, neemt die rol zeer ernstig en wordt partner van Pink Ribbon.

Een kapper is meer dan iemand die haren knipt. Veel kappers fungeren als vertrouwenspersoon voor hun klanten en hebben oor voor hun emotionele noden. De meesten zijn vertrouwd met de moeilijke periodes van vrouwen met borstkanker die bij de start van chemotherapie hun haren dreigen te verliezen. "Dreigend haarverlies als gevolg van de kankertherapie roept zeer sterke emoties op", benadrukt Charles-Antoine Huybrechts, voorzitter van Febelhair, de beroepsfederatie van alle Belgische kappers. "Al is haarverlies op zich niet levensbedreigend, vrouwen, maar ook mannen, vinden dat echt verschrikkelijk." Veel borstkankerpatiënten gaan erover in gesprek met hun kapper, delen hun angsten en bezorgdheden en vragen raad voor uitvallend haar. "Kappers spelen dan een belangrijke ondersteunende rol", zegt Huybrechts. "En niet alleen dat, ze weten ook als geen ander waar een patiënt terechtkan voor een pruik en wanneer in het behandelingsproces dat het best gebeurt." De beroepsfederatie van alle Belgische kappers is even gepassioneerd als haar leden. Ze voorziet in de nodige omkadering van alle facetten van het kappersberoep. Zo verdedigt Febelhair niet alleen de belangen van kappers, maar houdt ze haar leden ook op de hoogte van sectornieuws en overheidsbeslissingen, organiseert ze navormingen en ondersteunt ze het kappersonderwijs. Jonge kappers worden door de beroepsfederatie op weg geholpen. Tijdens de coronacrisis was het opnieuw Febelhair dat in de bres sprong voor de nodige steunmaatregelen voor kappers. Om de communicatie met borstkankerpatiënten te verbeteren en kappers te sensibiliseren voor de borstkankerproblematiek, gaat Febelhair nu ook samenwerken met Pink Ribbon. "Wij willen ons steentje bijdragen in de strijd tegen borstkanker", vertelt de voorzitter. Belgische kappers zijn vrij om deel te nemen aan de acties die Febelhair voor Pink Ribbon op touw zet. De beroepsfederatie deed veel moeite om haar leden te overtuigen. Zo zullen partnerkappers tijdens de maand oktober Pink Ribbon-lintjes verkopen en ontvangen klanten bij aankoop van producten een Pink Ribbon-draagtasje, waarvan nog eens 1 euro gedoneerd wordt aan Pink Ribbon.